Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Carnaval

Vitória abre inscrição para desfile de blocos de rua em 2018

Interessados devem procurar a prefeitura da capital até o dia 15 de janeiro

Publicado em 28 de Dezembro de 2017 às 19:37

Publicado em 

28 dez 2017 às 19:37
Magrelas Voadoras Crédito: Divulgação
A Prefeitura de Vitória abriu inscrições para os blocos de rua que desejam sair no Carnaval 2018. As inscrições vão até o dia 15 de janeiro. As datas dos desfiles são sugeridas pelos blocos e definidas pela Comissão de Avaliação dos Desfiles dos Blocos de Rua.
Pelo quarto ano consecutivo o Bloco "Magrelas Voadoras" promete agitar o carnaval de quem gosta de pedalar. O aquecimento será no dia 14 de janeiro com um pedal de máscaras e o desfile do bloco será no dia 04 de fevereiro. De acordo com a fotógrafa e uma das organizadoras do bloco, Giovana Faustini, qualquer pessoa pode participar da folia. “É um bloco tradicional, tocamos marchinhas, a criançada participa. É um bloco à fantasia, cada um vai fantasiado como quer, bem a vontade mesmo”, contou.
Vitória abre inscrição para desfile de blocos 2018
A concentração do bloco é na Praça da Ciência, Vitória. Como nos anos anteriores, haverá concurso da melhor fantasia e da bike mais ornamentada.
Já o tradicional bloco da Praia do Canto, "Namoro, mas não caso", não vai desfilar em 2018. De acordo com o organizador do evento, Ernani Neto, com oito anos de existência, o bloco atrai muitas pessoas para a região do Triângulo, o que torna o evento inviável. “É um evento que vai muita gente na pipoca e temos um custo muito alto, que não cobre os gastos. Ficávamos no prejuízo”, disse.
Segundo Ernani, o bloco de rua não vai mais existir, mas a organização estuda a possibilidade de fazer um baile de carnaval em um local fechado.
Inscrição
A prefeitura disponibiliza a ficha de inscrição e o decreto nº 16.934, que regulamenta os desfiles dos blocos de rua na capital. Os responsáveis pelos blocos interessados devem entregar a ficha de inscrição no Protocolo Geral, na sede da Prefeitura de Vitória, endereçada à Gerência de Produção e Difusão Cultural da Secretaria Municipal de Cultura.
 DOCUMENTO   Decreto e inscrição  [.PDF]
Os processos serão analisados pela Comissão de Avaliação dos Desfiles de Blocos de Rua para definição das datas e dos trajetos, propostos pelos representantes dos blocos, sendo permitido o desfile de dois blocos até o horário limite das 19 horas e posteriormente a concessão do apoio logístico.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Editais e Avisos - 02/06/2026
Cartórios - 02/06/2026
Ferrovia, linha de trem
EF 118: burocracia não pode ser uma pedra no caminho da ferrovia

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados