Vitória abre inscrição para desfile de blocos de rua em 2018

Magrelas Voadoras Crédito: Divulgação

A Prefeitura de Vitória abriu inscrições para os blocos de rua que desejam sair no Carnaval 2018. As inscrições vão até o dia 15 de janeiro. As datas dos desfiles são sugeridas pelos blocos e definidas pela Comissão de Avaliação dos Desfiles dos Blocos de Rua.

Pelo quarto ano consecutivo o Bloco "Magrelas Voadoras" promete agitar o carnaval de quem gosta de pedalar. O aquecimento será no dia 14 de janeiro com um pedal de máscaras e o desfile do bloco será no dia 04 de fevereiro. De acordo com a fotógrafa e uma das organizadoras do bloco, Giovana Faustini, qualquer pessoa pode participar da folia. “É um bloco tradicional, tocamos marchinhas, a criançada participa. É um bloco à fantasia, cada um vai fantasiado como quer, bem a vontade mesmo”, contou.

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A concentração do bloco é na Praça da Ciência, Vitória. Como nos anos anteriores, haverá concurso da melhor fantasia e da bike mais ornamentada.

Já o tradicional bloco da Praia do Canto, "Namoro, mas não caso", não vai desfilar em 2018. De acordo com o organizador do evento, Ernani Neto, com oito anos de existência, o bloco atrai muitas pessoas para a região do Triângulo, o que torna o evento inviável. “É um evento que vai muita gente na pipoca e temos um custo muito alto, que não cobre os gastos. Ficávamos no prejuízo”, disse.

Segundo Ernani, o bloco de rua não vai mais existir, mas a organização estuda a possibilidade de fazer um baile de carnaval em um local fechado.

Inscrição

A prefeitura disponibiliza a ficha de inscrição e o decreto nº 16.934, que regulamenta os desfiles dos blocos de rua na capital. Os responsáveis pelos blocos interessados devem entregar a ficha de inscrição no Protocolo Geral, na sede da Prefeitura de Vitória, endereçada à Gerência de Produção e Difusão Cultural da Secretaria Municipal de Cultura.