Vítimas mortas recebem homenagem e são identificadas

Moradores da comunidade de Santa Isabel, em Domingos Martins, realizaram uma corrente de oração na noite deste domingo em homenagem às vítimas do acidente na BR 101, em Mimoso do Sul . Na comunidade viviam integrantes do grupo de dança Bergfreunde, que seguia de Juiz de Fora (MG) para a cidade capixaba micro-ônibus acidentado. Acontecia uma festa tradicional em Santa Isabel, em homenagem a Nossa Senhora Aparecida. Os moradores fizeram um minuto de silêncio e rezaram em homenagem ao grupo.

Todas as vítimas mortas já foram identificadas, conforme nomes fornecidos pelos próprios familiares (veja abaixo). O Departamento Médico Legal (DML) de Cachoeiro de Itapemirim informou que os onze corpos das vítimas serão encaminhados para o DML de Vitória. Os trabalhos de transferência estão previstos para ocorrer na manhã desta segunda-feira (11).

Os familiares terão de liberar os corpos no DML de Vitória. Pelo menos três corpos terão a necessidade de exame na arcada dentária ou DNA para a identificação.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) informou que pelo menos 11 pessoas morreram e outras 10 ficaram feridas no acidente entre dois caminhões, um Ford Ka e um micro-ônibus na tarde deste domingo (10), na altura do km 450 da BR 101 Sul, em Mimoso do Sul. O micro-ônibus e um dos caminhões pegaram fogo. Todas as vítimas estavam no micro-ônibus. Segundo a PRF, o acidente foi provocado pela carreta que transportava chapas de granito e tentava fazer uma ultrapassagem no momento do acidente. O caso ainda está sendo averiguado pela Polícia Civil.

Outras duas pessoas tiveram ferimentos leves e quatro saíram ilesas do acidente. Vítimas foram removidas para a Santa Casa de Cachoeiro. Os ocupantes participavam de um grupo de dança de Domingos Martins e voltavam de uma apresentação em Juiz de Fora (MG).

No início da noite deste domingo o governador Paulo Hartung decretou luto oficial de três dias, de acordo com a Secretaria de Segurança Pública (Sesp).

Os motoristas do caminhão, da carreta e do automóvel foram encaminhados o DPJ de Cachoeiro, segundo informação da Polícia Rodoviária Federal. O motorista do caminhão não foi detido. O delegado de Cachoeiro é que vai decidir sobre o indiciamento ou não do motorista causador do acidente, informa nota da PRF.

A carreta foi apreendida em um posto da PRF para perícia da Polícia Civil.

Vítimas mortas

- Fabiana de Carvalho Littig Merscher estava acompanhada do filho Luis Fabiano e do marido Anderson Merscher, que passou por cirurgia e foi encaminhado para o CTI. Ela era conselheira da EMEF Soído, de onde o filho era aluno. A escola não vai funcionar nesta segunda-feira(11)

- O fisioterapeuta Gabriel Degen Couto era natural de Domingos Martins, mas morava em Vitória. Ele e a também fisioterapeuta Marília Rodrigues Alves ficaram noivos no último dia 4 de setembro.

- José Ronaldo Martins era auxiliar de laboratório e casado com Bruna Neitzel, que foi atendida e liberada

- Karini Santana Wetter

- Nandeiara Kliper Martins

- Aloisio Endlich era professor de matemática em uma escola particular

- Suzana Maria Herbst era auxiliar de creche da Prefeitura de Domingos Martins

- Pedro Lucas Saar Dias era modelo fotográfico. Natural de Afonso Cláudio, morava em Domingos Martins

- Vanderlir Muller era o motorista do micro-ônibus

Feridos levados à Santa Casa de Cachoeiro

- Anderson Merscher (passou por cirurgia e foi encaminhado para o CTI)

- Lorena Jahrine Dias (estava no centro cirúrgico ontem à noite)

- William José Mayer (foi atendido e está em observação)

- Ana Paula Merscher (atendida e liberada)

- Bruna Neitzel (atendida e liberada)

- Natalia Herbst (atendida e liberada)

Socorridos sem gravidade

- Maria Leticia Ferreira da Silva

- Ninive Degen de Carvalho

- Nielson Ferreira Brzesky