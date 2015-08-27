Vítimas mortas em explosão no terminal da Petrobras em Tubarão são identificadas

Pelo menos duas pessoas morreram na explosão de uma caldeira em uma área administrada pela BR Distribuidora, uma subsidiária da Petrobras. As duas vítimas foram identificadas como Rubens Pereira Santos, de 43 anos; e Ademilton Florêncio Burini, de 35 anos. Eles são prestadores de serviço da empresa JB Produtos Industriais.

O fogo começou por volta das 10h desta quarta-feira (26) na região onde ficam instaladas a Vale e Arcelor Mittal. A informação foi confirmada pela assessoria de imprensa da BR Distribuidora, que também administra a área.

Ainda segundo a Petrobras Distribuidora, outro prestador de serviço e três empregados da BR Distribuidora foram encaminhados a um hospital. No local, funcionários da BR Distribuidora informaram à reportagem de A Gazeta que os feridos foram levadas para o Vitória Apart Hospital, na Serra.

O Corpo de Bombeiros conseguiu por fim às chamas. A Polícia Civil fez perícia no local durante a tarde desta quarta. Mais cedo, uma densa fumaça escura pode ser vista por toda orla de Vitória. A explosão ocorreu em uma área de armazenamento de combustível operada pela Petrobras. O Terminal de Granéis Líquidos (TGL) fica entre os terminais de carga e descarga da Vale, na área da empresa.

Incêndio

O incêndio aconteceu em uma tubulação de óleo combustível do tanque de alimentação da caldeira do Terminal de Vitória, localizado no Complexo de Tubarão. O maquinário injeta vapor dentro de dutos que vão até o cais do porto, dando maior fluidez ao óleo pesado que vai para os navios.

Esse óleo é transportado por barcaças ou embarcações para abastecer navios e termoelétricas. O incêndio foi notificado por volta das 10h50 em uma área da vale arrendada pela Petrobras e BR distribuidora.