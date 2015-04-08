Munira Trancoso tinha apenas 20 anos quando foi diagnosticada com câncer. Simone Favaro tinha 41 anos. A primeira encarou durante quase um ano o Linfoma de Hodgkin. Já a segunda teve um tumor na mama. Em comum, além da superação da doença, elas têm a superação alcançada a partir da fé, do amor e da vontade de viver para compartilhar o futuro com seus filhos. Nesta quarta-feira (08), quando é comemorado o Dia Mundial de Combate ao Câncer, essas duas mulheres são exemplos para as 12.220 capixaba que devem ser diagnosticadas com a doença, de acordo com estimativa da Secretaria Estadual de Saúde (Sesa).Por conta da doença, Munira, que é estudante, teve que abandonar a faculdade que cursa e também o trabalho. Se, por si só, enfrentar a doença é uma tarefa difícil, a jornada dela foi ainda mais desafiadora: o diagnóstico foi dado apenas duas semanas após a descoberta de que ela estava grávida de três meses do seu primeiro filho, Benito, que atualmente está com oito meses de vida. A avaliação dos especialistas foi enfática "ou ela tratava o linfoma ou gerava a criança". Diante de toda a dificuldade, Munira lembra que nunca teve dúvidas sobre qual decisão tomar.

Your browser does not support the audio element. Vítimas do câncer revelam histórias de luta e superação conta a doença que deve atingir mais de 12.200 capixabas em 2015

"No primeiro momento que o médico disse isso, eu já sabia que era meu filho. Nunca tive dúvidas sobre isso. Meu filho sempre esteve em primeiro lugar. Entre a vida do meu filho e a minha, eu dava a minha. Acho que isso é coisa de mãe. Eu acho que tive muita fé. Na primeira semana que descobri eu fiquei muito triste, só chorava, não queria conversar com ninguém. Mas depois comecei a pensar na minha vida, que era mais importante. E a vida do meu filho. Então, porque eu deveria me abater com uma coisa que eu poderia vencer?", recordou em entrevista à Rádio CBN Vitória.

Foram três meses até descobrir câncer. Tudo começou com a presença de nódulos no pescoço. A saga contra a doença contou com exames de sangue, ultrassom do pescoço, tomografia e biópsia. O diagnóstico precoce foi a grande arma para vencer a batalha pela vida. "Um dos motivos que fez ser curada, pode se falar, foi o tratamento desde o início. Desde que começou os nódulos, procurei saber o que era. Sempre fui muito atenta a minha saúde", afirmou.

Histórico na família

A doença não foi novidade para Munira, que teve alguns casos na família, como avô e tias. Para poder dar à luz a Benito, vários médicos foram consultados, inclusive fora do Estado para levar a gravidez a diante. Foram seis meses de quimioterapia e, após o nascimento de Benito, um mês de radioterapia. O tratamento não a impediu de manter o aleitamento exclusivo da criança. Com o tratamento, a jovem se viu 10 kg mais magra, com os cabelos mais ralos, as unhas enfraquecidas e refém de uma máscara, com a qual não poderia sair, devido a imunidade baixa. Os olhares desconfiados de quem não sabia da sua situação não a intimidaram.

A vaidade posta a prova com os efeitos da quimioterapia também não foram um problema para Simone Favaro, hoje gerente da Dirceu Paigel Perucaria, especilizada no atendimento de clientes com câncer. Além do emagrecimento e das unhas machucadas com o tratamento de um câncer de mama, Simone perdeu as madeixas e também um dos seios.

"A gente não pode dizer que não seja algo doloroso e difícil no primeiro momento. Principalmente porque quando fui diagnosticada eu estava viúva há dois anos. Foi um susto muito grande. Mas a vida é assim e tem o peso que damos a ela. Temos que respirar fundo e correr atrás de uma solução. Eu corri atrás, quis ser tratada e quiser fazer a cirurgia. Eu achava que o cabelo era o menor dos meus problemas, se eu conseguisse viver, estava ótimo. Ele ia crescer novamente", conta.

Diagnóstico precoce

Ela tinha acabado de perder o marido e o carinho da família, principalmente dos filhos, na época com 18 e 20 anos, foi essencial. O diagnóstico precoce também foi um dos motivos para o sucesso do tratamento. Assim que identificou um carocinho na mama esquerda, ela procurou o médico. No meio do processo, ela ainda venceu uma dengue hemorrágica. Hoje, ela diz ser um privilégio trabalhar com pessoas que passam pelo mesmo drama e compartilhar o exemplo dela.

"Eu quero viver, eu gosto da vida, acho ela bonita, acho que sempre vale a pena e sem sorriso tudo fica pior. Então, eu entendi que, mesmo se eu fosse morrer, eu não deveria dificultar a vida de quem está ao meu redor. Eles mereciam o meu melhor. As outras pessoas não tem responsabilidade sobre o que a gente está passando", afirmou.

Estimativa

No Espírito Santo, neste ano, 12.320 novos casos de câncer devem ser diagnosticados. Desses, a estimativa é que 4.630 são tumores de pele. Os demais 7.690 casos são referentes a outras neoplasias. A referência técnica estadual da Rede de Atenção Oncológica da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), Rita Rocha, alerta que os números de câncer de próstata e câncer de mama serão expressivos: 1.580 homens e 990 mulheres devem ser atingidas com a doenças, respectivamente. Rita frisa quais cuidados devem ser tomados.

"O que chamamos atenção são os meios de rastreamento da doença e algumas ações preventivas, que são desde a mudança dos hábitos de vida. Sou sedentária, fumo muito, bebo muito, não faço esportes, pego muito sol. É difícil, mas é necessário mudar o estilo de vida. A outra questão é, ao mesmo tempo que modificar os meus atos tenho que fazer alguns exames", alerta.