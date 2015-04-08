Munira Trancoso tinha apenas 20 anos quando foi diagnosticada com câncer. Simone Favaro tinha 41 anos. A primeira encarou durante quase um ano o Linfoma de Hodgkin. Já a segunda teve um tumor na mama. Em comum, além da superação da doença, elas têm a superação alcançada a partir da fé, do amor e da vontade de viver para compartilhar o futuro com seus filhos. Nesta quarta-feira (08), quando é comemorado o Dia Mundial de Combate ao Câncer, essas duas mulheres são exemplos para as 12.220 capixaba que devem ser diagnosticadas com a doença, de acordo com estimativa da Secretaria Estadual de Saúde (Sesa).Por conta da doença, Munira, que é estudante, teve que abandonar a faculdade que cursa e também o trabalho. Se, por si só, enfrentar a doença é uma tarefa difícil, a jornada dela foi ainda mais desafiadora: o diagnóstico foi dado apenas duas semanas após a descoberta de que ela estava grávida de três meses do seu primeiro filho, Benito, que atualmente está com oito meses de vida. A avaliação dos especialistas foi enfática "ou ela tratava o linfoma ou gerava a criança". Diante de toda a dificuldade, Munira lembra que nunca teve dúvidas sobre qual decisão tomar.
Vítimas do câncer revelam histórias de luta e superação conta a doença que deve atingir mais de 12.200 capixabas em 2015
"No primeiro momento que o médico disse isso, eu já sabia que era meu filho. Nunca tive dúvidas sobre isso. Meu filho sempre esteve em primeiro lugar. Entre a vida do meu filho e a minha, eu dava a minha. Acho que isso é coisa de mãe. Eu acho que tive muita fé. Na primeira semana que descobri eu fiquei muito triste, só chorava, não queria conversar com ninguém. Mas depois comecei a pensar na minha vida, que era mais importante. E a vida do meu filho. Então, porque eu deveria me abater com uma coisa que eu poderia vencer?", recordou em entrevista à Rádio CBN Vitória.
Foram três meses até descobrir câncer. Tudo começou com a presença de nódulos no pescoço. A saga contra a doença contou com exames de sangue, ultrassom do pescoço, tomografia e biópsia. O diagnóstico precoce foi a grande arma para vencer a batalha pela vida. "Um dos motivos que fez ser curada, pode se falar, foi o tratamento desde o início. Desde que começou os nódulos, procurei saber o que era. Sempre fui muito atenta a minha saúde", afirmou.
Histórico na família
A doença não foi novidade para Munira, que teve alguns casos na família, como avô e tias. Para poder dar à luz a Benito, vários médicos foram consultados, inclusive fora do Estado para levar a gravidez a diante. Foram seis meses de quimioterapia e, após o nascimento de Benito, um mês de radioterapia. O tratamento não a impediu de manter o aleitamento exclusivo da criança. Com o tratamento, a jovem se viu 10 kg mais magra, com os cabelos mais ralos, as unhas enfraquecidas e refém de uma máscara, com a qual não poderia sair, devido a imunidade baixa. Os olhares desconfiados de quem não sabia da sua situação não a intimidaram.
A vaidade posta a prova com os efeitos da quimioterapia também não foram um problema para Simone Favaro, hoje gerente da Dirceu Paigel Perucaria, especilizada no atendimento de clientes com câncer. Além do emagrecimento e das unhas machucadas com o tratamento de um câncer de mama, Simone perdeu as madeixas e também um dos seios.
"A gente não pode dizer que não seja algo doloroso e difícil no primeiro momento. Principalmente porque quando fui diagnosticada eu estava viúva há dois anos. Foi um susto muito grande. Mas a vida é assim e tem o peso que damos a ela. Temos que respirar fundo e correr atrás de uma solução. Eu corri atrás, quis ser tratada e quiser fazer a cirurgia. Eu achava que o cabelo era o menor dos meus problemas, se eu conseguisse viver, estava ótimo. Ele ia crescer novamente", conta.
Diagnóstico precoce
Ela tinha acabado de perder o marido e o carinho da família, principalmente dos filhos, na época com 18 e 20 anos, foi essencial. O diagnóstico precoce também foi um dos motivos para o sucesso do tratamento. Assim que identificou um carocinho na mama esquerda, ela procurou o médico. No meio do processo, ela ainda venceu uma dengue hemorrágica. Hoje, ela diz ser um privilégio trabalhar com pessoas que passam pelo mesmo drama e compartilhar o exemplo dela.
"Eu quero viver, eu gosto da vida, acho ela bonita, acho que sempre vale a pena e sem sorriso tudo fica pior. Então, eu entendi que, mesmo se eu fosse morrer, eu não deveria dificultar a vida de quem está ao meu redor. Eles mereciam o meu melhor. As outras pessoas não tem responsabilidade sobre o que a gente está passando", afirmou.
Estimativa
No Espírito Santo, neste ano, 12.320 novos casos de câncer devem ser diagnosticados. Desses, a estimativa é que 4.630 são tumores de pele. Os demais 7.690 casos são referentes a outras neoplasias. A referência técnica estadual da Rede de Atenção Oncológica da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), Rita Rocha, alerta que os números de câncer de próstata e câncer de mama serão expressivos: 1.580 homens e 990 mulheres devem ser atingidas com a doenças, respectivamente. Rita frisa quais cuidados devem ser tomados.
"O que chamamos atenção são os meios de rastreamento da doença e algumas ações preventivas, que são desde a mudança dos hábitos de vida. Sou sedentária, fumo muito, bebo muito, não faço esportes, pego muito sol. É difícil, mas é necessário mudar o estilo de vida. A outra questão é, ao mesmo tempo que modificar os meus atos tenho que fazer alguns exames", alerta.
Das 22.192 mortes em 2014 no Espírito Santo, por causa da doença, 3.752 foram causadas por neoplasias, ou seja, tumores. Entre os cânceres que mais matam, principalmente devido ao diagnóstico tardio, estão pulmão, próstata e mama.