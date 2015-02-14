Vítimas de explosão em navio-plataforma são sepultadas

O supervisor de embarcação Heleno da Silva Castelo, 31 anos, que morreu na explosão no navio-plataforma Cidade de São Mateus, ocorrida na última quarta-feira (11), foi enterrado na manhã deste sábado (14) em Laranjeiras, na Serra. Cinco mortes já foram confirmadas e quatro pessoas continuam desaparecidas desde o acidente. Heleno foi uma das primeiras vítimas a ser identificada no Departamento Médico Legal, em Vitória. Ele era natural de Duque de Caxias, Rio de Janeiro, e morava em Vitória há 15 anos. Casado há nove anos, tinha uma enteada. Neste sábado, dezenas de amigos e familiares foram ao cemitério prestar as últimas homenagens ao supervisor. Os familiares foram impedidos de falar com a imprensa por determinação da empresa BW Offshore.

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O único que falou em nome da família foi o cunhado de Heleno, o médico Marcelo Torres. Ele disse que a esposa do supervisor, Luciana, chegou a conversar com o marido às 12 horas da última quarta-feira, minutos antes da explosão, ocorrida às 12h50. Luciana ficou sabendo do acidente através da imprensa.“Eu não sabia que o acidente era lá, mas quando minha irmã viu na televisão ela já sabia que era onde ele trabalhava. Depois disso ela tentou contato com ele, mas não conseguiu mais”, contou. O cunhado de Heleno reclamou da falta de informação por parte da empresa BW e se queixou também da demora no socorro às vítimas. “Pelo que conversamos com outras pessoas que estavam na plataforma, foi tudo muito rápido. O alarme foi acionado e logo teve a explosão. Eles também relataram que o socorro demorou muito tempo para chegar. O primeiro helicóptero chegou duas horas depois. De acordo com o médico, a informação passada pela empresa é de que Heleno não estava próximo ao local da explosão. A causa da morte no atestado de óbito foi politraumatismo. Ele trabalhava embarcado a três anos.Uma outra vítima da explosão também foi sepultada na manhã deste sábado. Trata-se de Wesley Bianquini, sepultado em Nova Friburgo, Rio de Janeiro. Já os corpos de Luiz Cláudio Nogueira da Silva e Raimundo Nonato da Silva seguiram para estados do Nordeste. Luiz Claudio será enterrado em Mossoró, no Rio Grande do Norte e Raimundo, em Fortaleza, no Ceará.

A quinta vítima do acidente, um indiano, continua no Departamento Médico Legal de Vitória, aguardando por liberação.De acordo com boletim médico divulgado pelo Hospital Vitória Apart neste sábado (14), dos feridos, um paciente teve alta, dois estão na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) em estado grave, mas estável, e dois estão em apartamentos em tratamento ortopédico.Quatro pessoas ainda estão desaparecidas no navio-plataforma. Em nota divulgada neste sábado, a empresa BW Offshore informou que uma equipe de mergulhadores especializados iniciou a instalação de tampas nas caixas de mar. Depois dessa operação, que deve ser concluída nos próximos dias, começam os trabalhos de retirada da água interna.

A empresa esclareceu que a plataforma está estável, sem entrada de água. Garantiu ainda que as buscas não foram interrompidas e que as atividades executadas no momento são essenciais para a retomada dos trabalhos.