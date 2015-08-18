Dois funcionários terceirizados de uma empresa de internet e TV por assinatura procuraram a polícia após terem fotos deles compartilhadas em um aplicativo de celular, acusados de promoverem assaltos em residências e condomínios da Grande Vitória. Maikon Jonne Souza Pires, 29 anos, e André Pereira da Silva, 30, registraram boletim de ocorrência contra os boatos.

Há poucos dias, denúncias de que criminosos disfarçados de funcionários de empresas de TV e internet para assaltar imóveis também foram amplamente divulgadas em redes sociais. Investigações da Delegacia de Crimes Eletrônicos dão conta de que os compartilhamentos das imagens de Maikon e André começou na última sexta-feira (14). A teria sido feita dentro de um condomínio na Praia da Costa, em Vila Velha.

Your browser does not support the audio element. Vítimas de boato sobre assaltos, técnicos de TV procuram a polícia

Maikon ficou sabendo dos boatos por meio de um amigo que lhe enviou as imagens no dia seguinte. Ele se deu conta da proporção do acontecido, quando o pai, morador de Nova Venécia, no Norte do Estado, e uma parente, que mora nos Estados Unidos, entraram em contato com o técnico para questioná-lo sobre as acusações.

"A princípio eu não acreditei e me senti extremamente ofendido. Fui direto para a delegacia prestar esclarecimentos sobre aquela foto e me defender daquela injusta agressão. Nós que somos trabalhadores, honestos e pagamos tudo em dia. Recebermos uma foto dizendo que somos ladrões. Essa acusação de que eu e meu amigo estamos roubando é extremamente desagradável. Tive de ver meu filho me questionando se eu estava roubando. Isso não existe", disse emocionado em entrevista à Rádio CBN Vitória.

Quando ocorreu

André foi alertado por Maikon. Ele explicou que ambos foram até um edifício para agendar uma visita técnica, prática rotineira da empresa em condomínios que registram grande número de reclamações sobre o sinal da televisão e internet. As fotos compartilhadas em redes sociais teria sido registrada nesta visita.

André esclarece ainda que os técnicos não têm qualquer acesso a apartamentos neste tipo de trabalho. "Primeiro, nós agendamos o serviço, mandamos um e-mail informando que vamos ao local. No dia correto, vamos e executamos o serviço. Na última sexta nós passamos lá e agendamos como de costume, para voltarmos na próxima semana", afirmou.

Ainda de acordo com André, os dois voltaram ao condomínio nesta segunda (17), já com o boletim de ocorrência em mãos, para tentar entender o que aconteceu. "Nós chegamos lá, interfonamos e pedimos para falar com o responsável pelo local. A pessoa informou que estava descendo, mas demorou 20 minutos para isso acontecer. Neste período ele telefonou para a polícia para nos surpreender. A polícia chegou para nos prender, mas nós já apresentamos o boletim de ocorrência", contou.

Polícia investiga autoria de imagem

A titular da Delegacia de Crimes Eletrônicos, Letícia Lacerda, afirmou que segundo as investigações, os responsáveis pelos condomínios fizeram as imagens para se resguardarem, após os boatos de criminosos se passando por técnicos de prestadoras de serviços.

"Os responsáveis pelo edifício suspeitaram dos indivíduos devido as informações recentes de furtos em apartamentos. E iniciaram uma divulgação para obter mais informações sobre os dois funcionários. Em algum momento, isso tomou uma proporção descabida como se eles realmente cometessem crimes. A imagem deles foi exposta e suas vidas colocadas em risco", explicou.