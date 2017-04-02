Um homem de 33 anos, identificado como João Walbert Valério Pereira, foi baleado e morto dentro do Shopping Boulevard, em Vila Velha, na noite de sábado (01). Os tiros foram disparados na praça de alimentação por volta das 21h30 e também atingiram outras duas pessoas, uma criança de 7 anos e uma jovem de 22 anos.

O alvo dos tiros era João Walbert Valério Pereira, que estava na praça de alimentação com a mulher. O casal chegou a ver um homem, desafeto de João Walbert, falando ao telefone. Logo depois, o casal foi para a fila de uma lanchonete para pedir um lanche. Nesse momento, um segundo homem apareceu e atirou varias vezes contra João Walbert. Ele não resistiu e morreu na hora.

O representante comercial Eduardo Augusto Sodré, pai da criança atingida por um dos tiros, disse que a família aguardava na fila da lanchonete quando os disparos começaram. “A gente estava comprando um lanche quando percebemos a correria e ouvimos vários disparos. Foi ai que agarrei meu filho e o protegi da melhor forma possível até que o criminoso terminasse de executar o outro rapaz. Só depois percebi que meu filho tinha sido alvejado e corri para socorrê-lo” contou.

Your browser does not support the audio element. Vítimas de bala perdida dentro de shopping relatam momentos de terror

O menino foi atingido na perna e levado para o hospital Santa Mônica, em Itaparica. No momento em que o crime aconteceu o Shopping estava lotado. Houve correria e confusão e as lojas foram fechadas. “Foi um filme de terror, muito desesperador. Mães que tinham perdido seus filhos no meio daquela confusão. Gente chorando e gritando o tempo inteiro”, relembra o pai.

Uma dona de casa de 22 anos, moradora de Cariacica, também foi atingida na perna pelos disparos. “Estávamos eu, meu esposo, minha irmã e meu filho de um ano e meio e a gente não esperava pelo que aconteceu. Do nada surgiu uma pessoa disparando. Foi aterrorizante, tinha muita gente. A praça de alimentação estava cheia de criança. Isso poderia ter sido ainda pior”, contou.

A jovem conta que como o esposo e o filho estavam em outro local no momento do crime se preocupou em proteger a irmã mais nova, que também aguardava na fila da lanchonete. “Nós vemos o shopping como um lugar protegido, um lugar seguro. Nunca imaginei que fosse vivenciar isso”.

A outra vítima foi levada pela irmã para o hospital Antônio Bezerra de Farias, onde passou por procedimentos médicos e, em seguida foi liberada. A bala ainda está alojada na perna dela.

A Polícia Militar foi acionada, mas a Guarda Municipal foi a primeira a chegar no shopping. Os próprios agentes socorreram a criança baleada na viatura. Policiais também disseram que, após cometer o crime e sair do shopping, o atirador deixou para trás a camisa que vestia, preta, do time do Flamengo. A peça de roupa foi deixada em uma lixeira na área externa do estabelecimento.

A Polícia Civil disse que o caso está sob investigação e que a autoria e motivação ainda são desconhecidas.