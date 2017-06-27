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Vítimas de acidentes de ônibus têm direito a indenização

Nestes casos, a indenização ou até mesmo pensão vitalícia, deve ser paga pela viação responsável pelo transporte de passageiros, mesmo que a empresa não tenha dado causa ao acidente

Publicado em 27 de Junho de 2017 às 18:59

Publicado em 

27 jun 2017 às 18:59
Vítimas de acidentes de ônibus, como o que aconteceu na última semana em Guarapari, na BR 101, que deixou 23 mortos e mais de 20 feridos, têm direito a ser indenizadas ou até mesmo a receber pensão vitalícia da viação responsável pelo transporte de passageiros, mesmo que a empresa não tenha dado causa ao acidente.
Não há limite para a indenização a ser paga às vítimas ou familiares de acidentes de ônibus, segundo o advogado e comentarista da Rádio CBN Gustavo Tardin. Já as pensões são calculadas de acordo com os rendimentos da vítima. No caso de morte, as pensões serão pagas ao viúvo, até o momento em que o cônjuge completaria 75 anos, e aos filhos menores até que completem 25 anos.
Além disso, o advogado explica que as vítimas com sequelas têm direito à indenização com os tratamentos médicos e pensão vitalícia se ficaram incapacitadas para o trabalho, além dos danos morais e dos danos estéticos causados pelo acidente de trânsito.
Segundo Gustavo Tardin, em casos como o que envolveu o ônibus da Viação Águia Branca, além da transportadora de granito, a empresa de transporte de passageiros também deve indenizar as vítimas mesmo que não tenha dado causa ao acidente.
“Mesmo a empresa de ônibus não tendo agido com culpa, ela é responsável por indenizar os danos causados aos seus passageiros porque, de acordo com o Código de Defesa do Consumidor, que adotou a teoria do risco, a partir do momento em que ela coloca um serviço à disposição do consumidor, ela responde pelos danos causados”, explicou.
Ainda segundo Gustavo Tardin, é comum que viações de ônibus tenham seguros para casos de acidentes. No entanto, se as vítimas considerarem que o valor pago pela seguradora não cobre todos os danos, a empresa pode ser acionada na Justiça.
O advogado indica quais providências devem ser tomadas após um acidente. “Os familiares das vítimas precisam começar a se documentar com cópia do boletim de ocorrência, comprovar quanto que o familiar que, eventualmente, veio a óbito recebia, porque isso é a base do pedido de pensão, e as pessoas que tiveram custos com tratamento devem juntar os recibos para pedir a reparação de danos materiais”, esclareceu.
No entanto, Gustavo Tardin aconselha que as pessoas busquem, primeiro, o contato com a empresa para saber se a seguradora vai providenciar a cobertura dos danos sofridos e se o que a viação oferece é satisfatório para a família da vítima.

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