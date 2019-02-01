Distrito de Bento Rodrigues, em Mariana (MG), o mais atingido pela lama da Samarco. Crédito: Gazeta Online

Além de sofrer com as consequências da lama que causou a morte de 19 pessoas e danos irreparáveis à natureza, milhares de famílias mineiras e capixabas prejudicadas pelo rompimento da barragem da Samarco, em 2015, estão apreensivas com a possibilidade de receber uma indenização menor do que esperavam. O desastre aconteceu na cidade de Mariana, em Minas Gerais, e a lama com rejeitos de minério poluiu grande parte do Rio Doce e chegou ao litoral capixaba.

A diminuição no valor das indenizações pode acontecer porque uma decisão da 12ª Vara Federal de Belo Horizonte autorizou que a Samarco desconte das indenizações os valores referentes ao Auxílio Financeiro Emergencial (AFE) que foi pago para algumas vítimas.

Your browser does not support the audio element. Vítimas da lama de Mariana temem diminuição no valor de indenização

Para que as vítimas do desastre ambiental não recebam menos do que esperavam, as instituições públicas que atuam na defesa das famílias entraram com recurso pedindo a suspensão da decisão favorável a Samarco. O recurso em favor das vítimas foi movido por procuradores da República que integram a Força-Tarefa Rio Doce do Ministério Público Federal (MPF).

Pescador observa o Rio Doce poluído pela lama Crédito: Carlos Alberto Silva

O procurador da República em Colatina, Malê de Aragão Frazão, afirma que vítimas da lama de Mariana receberam um auxílio financeiro emergencial de aproximadamente R$ 1.500 por mês. O valor e o período de recebimento desse auxílio emergencial variam de caso a caso.

"Eles recebiam uma renda mensal para que eles não tivessem uma situação de penúria, porque eles perderam o sustento por causa da lama. Esse auxílio é pautado no dever de solidariedade que todos nós temos, principalmente aqueles que empreendem. É um dever de solidariedade gerado a partir da obrigação de que aquele que polui, tem que pagar pela poluição que causou", avaliou o procurador.