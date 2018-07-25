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Tragédia no Portocel

Vítima ligou do porão de navio 2 horas antes do acidente, diz esposa

Clóvis Lira trabalhava há 30 anos na área e nunca tinha sofrido esse tipo de acidente

Publicado em 25 de Julho de 2018 às 13:32

Caique Verli

Caique Verli

Publicado em 

25 jul 2018 às 13:32
Edileuza (de óculos), na porta do DML, falou sobre a morte do marido Crédito: Caíque Verli
Esposa de um dos mortos no acidente no navio em Portocel, a dona de casa Edileuza Maria da Conceição, de 56 anos, falou por telefone com o marido, Clóvis Lira, duas horas antes dele morrer na tragédia. O acidente aconteceu na tarde dessa terça-feira (24) no porto, em Aracruz, no Norte do Estado, que é considerado como o principal do mundo em embarque de celulose. A principal suspeita é de vazamento de um gás. Outros dois trabalhadores também faleceram.
As vítimas estavam no porão da embarcação. Edileuza contou à reportagem que Clóvis ligou para ela de dentro desse compartimento, relatando que já estava se preparando para ir embora para casa.
"Ele ligou para mim entre umas 10h e 10h30. Não falou de nada que estivesse acontecendo de diferente lá. Só falou que ia sair, depois ia no alojamento resolver um problema e ia embora", contou.
Marido ligou do porão de navio 2 horas antes do acidente, diz esposa
A dona de casa foi ao Departamento Médico Legal na manhã desta quarta-feira (25) para liberar o corpo do marido. Clóvis trabalhava há 30 anos na área e nunca havia mencionado esse tipo de acidente. Em choque com a morte do companheiro, Edileuza cobrou uma investigação da tragédia. "Está todo mundo muito acabado.. Espero que eles investiguem para ter uma solução porque do jeito que aconteceu ontem com três pessoas, pode acontecer de novo com mais de três pessoas, mais de três perdidas", destaca.
Em grandes quantidades, os gases sulfídrico e o gás arsênico, que podem estar entre as causas da tragédia, podem levar à morte. Além dos mortos, a inalação do gás deixou o estivador Vitor Souza Olmo ferido, mas ele já teve alta e passa bem. A vítima contou, em áudio enviado para um grupo de WhatsApp, que desceu no porão do navio quando ouviu um colega avisando que uma das vítimas estava desmaiada no porão.
O navio estava atracado no porto e carregado com eucalipto. O Ministério do Trabalho, o Ministério Público do Trabalho e Marinha abriram procedimentos para investigar o acidente. Por nota, o Portocel lamentou o ocorrido e garantiu que está colaborando com as autoridades nas investigações. As atividades do porto estão paralisadas, sem previsão de retorno.
 

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