Visitas tranquilizadoras são expandidas para mais dez municípios no Estado

As visitas tranquilizadoras realizadas por policiais militares aos lares de mulheres que possuem medidas protetivas contra agressores serão ampliadas para 10 cidades do interior do Estado ainda este mês. Atualmente elas só acontecem nos municípios da Grande Vitória, região onde o número de mulheres assassinadas reduziu em 22% nos últimos 12 meses, em comparação com o mesmo período anterior. Em todo Estado a redução foi de 12%.

Para a gerente da Rede de Proteção à Mulher da Polícia Civil, Fernanda Braumer, a redução dos assassinatos de mulheres na Grande Vitória, que apresenta índice maior, mostra que ações como as visitas tranquilizadoras e o uso de tornozeleiras eletrônicas em agressores têm cumprido sua função, que é manter o acusado longe das vítima.

Nesta sexta-feira (07) a Lei Maria da Penha completou nove anos. Neste período houve muitos avanços na defesa da mulher vítima de agressão, entretanto, ainda é grande o número de mulheres que continuam apanhando de seus maridos e ex-companheiros.

Registros

Nos seis primeiros meses de ano, 3.471 mulheres dos municípios de Vitória, Vila Velha, Serra e Cariacica procuraram a delegacia para registrar algum tipo de agressão. Foram 321 prisões em flagrante. Por dia são feitos, em média, 20 boletins de ocorrências. Segundo Fernanda, a Lei Maria da Penha incentiva as mulheres a procurarem ajuda e denunciar as agressões, já que antes dessa lei, não havia nenhum sistema de proteção à mulher.

“A Lei Maria da Penha veio como um instrumento para fazer com que realmente houvesse um respeito a esse direito. A mulher não é um objeto do homem, ela é um ser livre que merece respeito e igualdade”. Afirmou à Rádio CBN.