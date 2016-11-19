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Visitantes aprovam reabertura do Farol de Santa Luzia e paisagem encanta

A entrada não é permitida dentro do farol, mas um espaço foi separado para visitantes admirarem a vista

Publicado em 19 de Novembro de 2016 às 12:46

Publicado em 

19 nov 2016 às 12:46
Os primeiros visitantes que estiveram neste sábado (19) no Farol de Santa Luzia, na Praia da Costa, em Vila Velha, aprovaram a reabertura do monumento após dez anos fechado para o público. Muitos aproveitaram para tirar fotos e admirar a bela vista para o Oceano Atlântico.
O farol existe desde 1870 e serve para orientar navegadores que chegam à Baía de Vitória. O equipamento é da Marinha e não é permitida a entrada nele por ser uma área militar. A circulação fica no pátio ao redor, que agora ganhou um espaço para quem quer tirar fotos e uma exposição permanente de nós de marinheiros. O tempo de permanência também é limitado: 20 minutos para cada grupo de até 25 pessoas.
A aposentada Sandra Márcia Dias, de 62 anos, mora próximo à Praia da Costa e esperava de forma ansiosa a reabertura do farol. Neste sábado ela aproveitou para pedalar e para visitar o local. “É uma pena que estava desativado. Mas vale a pena. Tem o farol, que acho super importante para a chegada dos navios, os nós dos marinheiros e essa vista deslumbrante. Coisa dos deuses”, compara.
O autônomo Gerson Nery, de 67 anos, disse que não apenas a vista chama atenção, mas o ambiente onde o farol se encontra. Ele, no entanto, quer que o tempo de visitação aumente. “Por se tratar de uma reinauguração a visitação está muito restrita. Mas acredito que com o passar do tempo, eles devem estender”, opina.
Foodtrucks
O Farol de Santa Luzia também vai ganhar área para foodtrucks, carros com alimentos para serem vendidos aos visitantes, segundo o prefeito de Vila Velha Rodney Miranda. Já há três vagas de estacionamento separadas na entrada. “Vamos começar a cadastrar interessados para colocar pessoas para desenvolver uma atividade comercial e dar mais conforto às pessoas que visitam o espaço”, disse.
O Farol de Santa Luzia está aberto entre terça-feira e domingo. Mesmo estando próximo à praia, não é permitida a entrada com roupas de banho. O local funciona entre 9 horas e 16h30.

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