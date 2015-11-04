Vírus Zika chega ao Estado com possibilidade de surto no verão

Com dois casos confirmados de infecção por vírus Zika em Vitória e outros 15 exames aguardando resultado, a Secretaria Estadual de Saúde (Sesa) alertou que pode haver um surto da doença no Espírito Santo durante o verão, mas descartou a possibilidade de uma epidemia. O vetor transmissor da doença é o mosquito Aedes aegypti, o mesmo que transmite Dengue e Febre Chikungunya.

Do total de exames que aguardam resultado, 10 são realizados apenas em Vitória e o restante está distribuído em outros municípios da Grande Vitória, segundo Gilsa Rodrigues, gerente de vigilância e saúde da Sesa.

"Normalmente as novas doenças chegam timidamente. Então, talvez não tenhamos uma epidemia, mas poderemos observar surtos. Talvez, surtos isolados em alguns municípios. De qualquer forma, fica o alerta para população, porque a doença é transmitida pelo mesmo mosquito que transmite a Dengue e a Chikungunya, cada uma com sua gravidade e sua importância. Então, a população precisa realmente colaborar, já que ter um vírus não significa não ter o outro. As pessoas podem ser acometidas pelos três vírus até seguidamente. A atenção deve ser triplicada", alertou.

A confirmação da doença na Capital aconteceu nesta terça-feira (3), por meio de comunicado da Secretaria Municipal de Saúde de Vitória (Semus). Os casos foram notificados em uma mulher de 35 anos, que mora em Maria Ortiz, e em um adolescente, de Jesus de Nazareth.

O vírus provoca uma doença que, no início, tem as características da Dengue e da Chinkungunya, como febre e dores musculares. Mas, a diferenciação está no aparecimento de irritação cojuntival (conjuntivite) e inchaço nas articulações. A gravidade da doença se dá após a melhora do quadro de virose, que pode avançar para uma paralisação neurológica, segundo Gilsa.

"O que está sendo observado é que após a melhora do quadro da virose, em alguns casos tem havido uma paralisação neurológica, com a Síndrome de Guillian-Barré, que é a paralisação dos músculos e isso é grave", apontou.

A diferenciação entre os sintomas das três doenças transmitidas pelo Aedes aegypit é feita pelas equipes de saúde. Por isso, é necessário procurar a unidade de atendimento mais próxima da sua residência. Em Vitória, a referência é o Pronto Atendimento da Praia do Suá. A orientação de não se ingerir o ácido acetilsalicílico (a aspirina), por possibilidade de hemorragia, também vale para o Zika vírus.