Violência sexual é o segundo crime mais frequente contra menores

O número de casos de violência sexual contra crianças e adolescentes registrados em Vitória só não é maior do que notificações de negligência e abandono. Em 2014, foram 112 casos novos casos deste tipo de violência denunciados na Secretaria Municipal de Saúde (Semus). Desse total, 89 vítimas eram meninas e 59 estavam na faixa etária entre 5 e 14 anos. Patrícia Hulle, coordenadora do Fórum Municipal de Enfrentamento à Violência Sexual contra Crianças e Adolescentes, afirma que a maioria desses casos de violência acontece no ambiente familiar. "A violência sexual se divide em duas características, uma delas é o abuso sexual que acontece no âmbito familiar, na maioria das vezes. Ele pode acontecer em outros locais também, mas grande parte das vezes é dentro da casa. E Vitória, por ser uma cidade de turismo de negócios, tem a exploração sexual também", afirmou.Há duas regiões na Capital onde se concentram os casos de exploração sexual infantil: a Praia de Camburi e o Centro. Mas, segundo Patrícia Hulle, ainda é difícil identificar exatamente onde ficam esses locais devido à falta de denúncias."Essa situação não foi tão claramente denunciada quanto o abuso. Nós temos poucos casos de denuncia de exploração sexual. Mas a gente sabe de situações que são hotéis que exploram meninos e meninas, redes de prostituição que utilizam as crianças", revelou.A conselheira tutelar, Rosenita Pereira, 44 anos, alerta que a família precisa estar atenta a mudanças comportamentais da criança ou adolescente que possam indicar que ela sofreu algum tipo de violência. Falta de apetite, retração, introspecção, pesadelos durante a madrugada e baixo desempenho escolar são alguns dos sintomas. Denúncias podem ser realizadas pelo Disque 100, Conselho Tutelar ou anonimamente, pelo número 181.