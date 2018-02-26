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Insegurança

Violência na Ufes leva centro a restringir horário de funcionamento

Prédios também são mantidos fechados para evitar assaltos

Publicado em 26 de Fevereiro de 2018 às 20:52

Caique Verli

Caique Verli

Publicado em 

26 fev 2018 às 20:52
CCJE, da Ufes, restringe horário de funcionamento Crédito: Caíque Verli
A violência no campus da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), em Goiabeiras, levou a direção do Centro de Ciências Jurídicas e Econômicas (CCJE), a reduzir seu horário de funcionamento.
A universidade está no período de férias e as aulas serão retomadas no dia 2. Até la, todas as secretarias de cursos do centro vão funcionar até as 19h e não até 21h, como é o habitual. A informação foi divulgada pelo colunista Leonel Ximenes, do jornal A Gazeta, e confirmada pela reportagem com alunos do centro.
Violência na Ufes leva centro a restringir horário de funcionamento
Os motivos da mudança são os assaltos e o baixo número de vigilantes da universidade: segundo fontes ouvidas pela reportagem, são apenas dois vigilantes motorizados que fazem a segurança noturna no campus de Goiabeiras.
Na porta do CCJE ainda foi pregado um aviso de que os prédios, por motivo de segurança, serão mantidos fechados e que os alunos precisam bater na porta e aguardar para serem atendidos.
O medo e a insegurança mudaram a rotina de muitos estudantes da universidade. A estudante de Doutorado em Química, Fernanda Endringer Pinto, revela que deixou de circular pela Ufes à noite após ter sido assaltada à mão armada. Dois bandidos levaram o celular e o computador da doutoranda em agosto do ano passado.
"A gente só sai em grupo, a gente não sai mais que seis horas da noite. No meu grupo do laboratório, se uma vai embora, todo mundo vai porque a gente tem receio", conta.
Por nota, a Administração Central da Ufes disse que não podia revelar a quantidade de vigilantes que atuam no campus por questão de segurança, mas ressaltou que esse número não foi reduzido durante as férias.
A Ufes afirmou que conta com vigilantes armados próprios e terceirizados, um sistema de 415 câmeras que funcionam por 24 horas e aplicativo de celular disponível à comunidade universitária que aciona os seguranças em caso de ocorrências ou situações de risco.

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