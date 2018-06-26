Violência na Ufes: Centro orienta aluno a não estudar sozinho na sala

A insegurança no campus da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), em Goiabeiras, levou o Centro de Ciências Jurídicas e Econômicas (CCJE) da instituição a recomendar que alunos evitem estudar sozinhos em salas de aula. Nesse mesmo Centro, duas estudantes de Serviço Social foram alvo de um assalto à mão armada dentro de um dos prédios na semana passada.

A orientação consta em um comunicado enviado para alunos, professores e servidores do CCJE, nessa segunda-feira (25). O Centro abrange oito cursos de graduação.

No comunicado, a direção do Centro pede que os estudantes priorizem a Biblioteca ou a organização de grupos de estudo para que não fiquem ainda mais vulneráveis à ação de criminosos. O texto ainda orienta que a comunidade universitária evite o uso de celulares em locais abertos e que os alunos não andem sozinhos no campus.

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Na Ufes, o clima é de medo. A estudante de administração Mariana Bergame gostou das recomendações. Ela relatou que fica apavorada quando tem alguma atividade, seja aula ou prova, durante a noite. "Morro de medo. É um monte de árvore, escuro. Você fica pensando: 'Meu Deus, será que vai aparecer alguém para assaltar, sequestrar? É horrível'".

Mariana Bergame reclama da insegurança no campus de Goiabeiras Crédito: Caíque Verli

No começo do mês, um homem foi vítima de estupro na universidade. O abuso sexual aconteceu no prédio IC 1, no Centro de Ciências Exatas (CCE). Ou seja, o temor não é exclusivo dos estudantes e servidores do CCJE.

Aluno de Química, Gabriel Lube comentou que muitas dessas recomendações já são seguidas pelos alunos de outros centros. Ele mesmo disse que não faz diferenciação entre andar na rua e andar na Universidade por causa da insegurança no campus. "Tenho os cuidados como se fosse na rua normal. Evitar de pegar o celular, andar sozinho, sempre acompanhado de alguém. São cuidados que a gente já toma".

A Maiara da Silva, que é estudante de pós-graduação, afirmou que os alunos já deixam de ir, quando podem, em alguns prédios e até laboratórios da Ufes. "A gente que faz pesquisa costuma ficar no laboratório até mais tarde, mas evita ficar sozinha. E nós evitamos também ir para o Centro de Pesquisa da Química, que é um pouco mais afastado. É um pouco mais perigoso e a gente evita ficar lá", lamentou.

Horários

Por conta da insegurança, o Centro de Ciências Jurídicas e Econômicas reduziu o horário do funcionamento durante o recesso, em fevereiro, interrompendo o atendimento noturno.

No comunicado dessa segunda, o Centro revelou que pediu à Reitoria reforço na segurança do local. Um dos pedidos já foi atendido, segundo o texto: a presença constante de um vigilante federal no CCJE.

Gabriel Lube fala dos cuidados que toma no campus de Goiabeiras da Ufes Crédito: Caíque Verli

O Centro também quer que a Reitoria reforce a vigilância terceirizada, com um posto exclusivo no local por 12h. Procurada, a Administração Central da Ufes citou por meio de nota o aplicativo "Alerta Ufes" como uma das ações para melhorar a segurança nos campi. O aplicativo, disponível para celulares com sistema operacional Android, envia um alerta imediato para a central de videomonitoramento, que desloca o vigilante mais próximo para o local da ocorrência.

Outras ações realizadas, segundo a nota enviada pela Ufes, são a manutenção preventiva e corretiva da iluminação, a poda de árvores que prejudicam a iluminação ou a visibilidade de alguma câmera, o investimento em equipamentos para os seguranças da Universidade e a busca de ampliação de parcerias com autoridades policiais.

"Ações contra violência não constituem responsabilidade única e exclusiva da Ufes", diz texto

O texto enviado pelo Centro de Ciências Jurídicas e Econômicas , que fala sobre os episódios de violência, diz ainda que a Ufes tem sofrido diretamente os efeitos de uma grave crise econômica e política e destaca que o campus é uma extensão da cidade de Vitória.

"As ações contra a violência (em especial a urbana) não constituem responsabilidade única e exclusiva de nossa Universidade, mas deve envolver também os poderes públicos municipais e estaduais, em regime de cooperação, na vigilância ao entorno de nosso campus", ressalta o comunicado.

A Polícia Militar, em nota, garantiu que faz policiamento diuturno no bairro de Goiabeiras, com ações de policiamento, como operações de abordagens, cercos táticos e visitas a comércios. Essas ações, segundo a PM, têm apresentado um resultado positivo. O primeiro semestre de 2018 apresentou uma redução de 26% de roubos a estabelecimento comercial no bairro, de acordo com a Polícia.

Já a secretaria municipal de Segurança Urbana (Semsu) assegurou que viaturas da Guarda Municipal também fazem patrulhamento preventivo com rondas periódicas na região, em parceria com a Polícia Militar. Destacou ainda que possui um ponto base da Guarda próximo à Ponte de Passagem, perto do campus de Goiabeiras.

As orientações que os professores, alunos e servidores receberam do Centro:

1) Evitar uso de celulares em locais abertos, sobretudo à noite;

2) Utilizar cadeados e correntes para prender as bicicletas;

3) Procurar andar sempre acompanhado, em especial no período noturno;

4) Evitar estudar sozinho nas salas de aula, priorizando a Biblioteca Central ou a organização de grupos de estudo;

5) Aos professores do período noturno, evitar sair sozinhos das salas de aula e buscar sempre alguma companhia para dirigir-se ao estacionamento;