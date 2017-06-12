Violência aumenta custos do transporte de cargas, aponta pesquisa da indústria

A violência das grandes metrópoles já chegou nas médias cidades. Pesquisa realizada pela Confederação Nacional da Indústria (CNI) apontou que de cada 100 pessoas que moram em cidades de porte médio, 44 foram vítimas ou tiveram algum familiar vitimado por furtos, assaltos ou agressões nos últimos 12 meses. A pesquisa foi feita em 141 municípios que têm entre 50 mil e 500 mil habitantes, incluindo as cidades capixabas de Cariacica, Aracruz e Marataízes.

De acordo com a economista da CNI, Maria Carolina Marques, a pesquisa mostra que a violência aumentou em todas as cidades brasileiras, sejam elas pequenas, grandes ou médias. Porém, o crescimento foi mais acentuado nos municípios com até meio milhão de habitantes.

“A pesquisa mostra que entre 2011 e 2016 a situação da segurança piorou em todos os portes de municípios, dos pequenos aos grandes, mas a piora dos municípios médios foi mais intensa, alcançando as cidades grandes em indicadores de falta de segurança”, destacou.

Para a indústria, o aumento da violência representa mais gastos com segurança privada e mais perdas financeiras com roubos de carga. “A segurança pública é um dos componentes de um bom ambiente de negócios. Quando a segurança pública falha, a empresa perde com roubo, furto de mercadorias e vandalismo. Há também custos indiretos com contratação de seguros e segurança privada”, disse.

O presidente da Federação das Indústrias do Espírito Santo (Findes), Marcos Guerra, explica além do aumento com segurança, as indústrias chegam a pagar até 8,5% a mais no valor do transporte de cargas dependendo da região do país. “Temos seguradoras que encareceram seus preços por causa da insegurança. Hoje temos transportadoras que não entregam mercadorias em determinadas regiões”, contou.