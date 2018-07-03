Vinte e cinco pessoas devem, juntas, R$102 milhões à Receita no ES

Receita Federal Crédito: Reprodução

Vinte e cinco pessoas físicas somam aproximadamente R$ 102 milhões em dívidas com a Receita Federal no Espírito Santo. Em média, os 25 maiores devedores capixabas possuem mais de R$ 4 milhões em débitos. O número chama a atenção, já que, no Estado, há cerca 60 mil contribuintes devendo ao Fisco um valor total próximo a R$ 242 milhões. As informações são da própria Receita.

No outro extremo, aproximadamente 55 mil pessoas físicas têm dívidas que não passam de R$ 10 mil. De acordo com o delegado adjunto da Receita Federal no Espírito Santo, Ivon Pontes, esses débitos se referem, principalmente, a Imposto de Renda e a ganho de capital.

Também chama a atenção os dados relacionados às pessoas jurídicas. Segundo Ivon Pontes, há 204 mil empresas ativas no Espírito Santo. Desse total, 129 mil têm dívidas com a Receita que somam R$ 5,2 bilhões. No entanto, apenas 758 pessoas jurídicas possuem dívidas que somadas passam dos R$ 4 bilhões e 125 mil empresas têm débitos inferiores a R$ 10 mil.

Your browser does not support the audio element. Vinte e cinco pessoas devem, juntas, 102 milhões de reais à Receita no ES

“Quando se tem esses débitos, é possível pagar ou parcelar. Uma vez que a situação não for regularizada com a Receita Federal, esses débitos são enviados para a dívida ativa, para a Procuradoria da Fazenda Nacional que vai inscrever esses valores para cobrança judicial”, explica Ivon Pontes.

O advogado tributarista Alexandre Fiorot destaca que, para evitar dívidas, é preciso que o contribuinte esteja bem preparado financeiramente para o momento do pagamento dos impostos. Além disso, ele aconselha muita atenção com todas as obrigações diante dos procedimentos que devem ser realizados com a Receita.

Se o contribuinte está devendo ao Fisco, Fiorot afirma que é importante buscar a ajuda de profissionais como contadores ou advogados. “Tudo depende da natureza da natureza do débito e de onde ele está, se com a Receita Federal, Estadual ou Municipal. Então, o contribuinte tem que investigar e contar com o apoio de gente que entenda do assunto para saber como poderá a regularização junto aos Fiscos.”