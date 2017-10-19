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Defensoria Pública

Vinte defensores públicos do ES podem ser exonerados

Atualmente, a solução buscada para preencher lacunas de defensores é a contratação de dativos

Publicado em 19 de Outubro de 2017 às 20:29

Publicado em 

19 out 2017 às 20:29
Atualizada às 20h55
A Defensoria Pública do Espírito Santo avalia que pode perder a capacidade de realizar uma série de atividades caso se confirme a exoneração de 20 defensores que foram admitidos sem concurso público em 1990. No dia 10 de outubro, a Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) manteve as demissões desses funcionários, reformando uma decisão do Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES), que havia anulado as exonerações.
Segundo o subdefensor-geral da Defensoria Pública do Espírito Santo, Fábio Bittencourt, caso a decisão do STF transite em julgado, a solução mais imediata para preencher as vagas que seriam deixadas pelos 20 defensores exonerados seria a contratação de outros servidores por meio de um concurso público que deve ser homologado no próximo mês.
No entanto, Fábio Bittencourt destacou que a Defensoria Pública do Espírito Santo já tem um quadro defasado e que a intenção com o concurso era a aumentar a quantidade de defensores, não repor essa possível perda. A probabilidade de exoneração dos 20 servidores preocupa a Defensoria. “Nós somos, hoje, 169. Se nós perdemos 20, nós perdemos, inesperadamente, uma gama de atividades que já estavam sendo desempenhadas. Então, é um impacto muito forte na mão-de-obra da Defensoria Pública”, disse.
Bittencourt também afirmou que, atualmente, a solução buscada para preencher lacunas de defensores, principalmente em cidades do interior do Estado, é a contratação de dativos- advogados contratados em processos quando não há defensor -, que podem receber até R$ 10 mil.
A seccional da OAB no Espírito Santo contesta esse dado e diz que há um decreto que estipula valores muito abaixo de R$ 10 mil para os advogados dativos. A presidente da Comissão Estadual da Advocacia em Início de Carreira da OAB-ES, Natálya Assunção, faz questão de destacar que a Ordem apoia a Defensoria Pública e também acha necessária uma melhor estruturação do órgão.
No entanto, ela afirma que os dativos que ganham esses valores não refletem a maioria dos advogados no Estado e que isso pode significar, inclusive, fraudes. “Eu não vou dizer que, necessariamente, seria uma fraude. Supondo que uma pessoa conseguiu pegar júris. O normal é que não se faça vários júris. O mais comum é que, em média, se faça uma audiência, um ou dois processos.”
O subdefensor afirma que, para a Defensoria Pública, a solução de contratação de dativos não parece a mais adequada, já que pode fazer com que os custos sejam ainda maiores que os de contratar servidores.
Segundo Bittencourt, o Defensoria Pública capixaba também tem sofrido com a perda de servidores porque a carreira é mais atrativa em outros Estados. O salário inicial bruto de um defensor público no Espírito Santo é de R$ 10 mil.

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