Vinde e Vede tem expectativa de público de 40 mil pessoas

Há quem garanta que o segundo maior evento católico do Espírito santo, que perde apenas para Festa da Penha em público participante, muda vidas e é terreno propício para fazer novas e duradouras amizades.É o caso do gesseiro Renato Angelo de Souza, 39 anos. Ele é morador do município de Cariacica e há 15 anos troca o Carnaval de rua pelo retiro espiritual. Desde então, garante, o relacionamento com a esposa Marlene Rodrigues, 51 anos, e com o filho, hoje com 20 anos, só melhorou. "Eu tive muito problema com bebida, estava praticamente perdendo minha família por causa disso. Eu saía para o Carnaval e deixava minha esposa em casa preocupada, meus filhos preocupados. E chegando aqui a primeira vez senti esse ambiente que é bem diferente lá de fora. Você conhece muita gente, faz muitos amigos e tem um encontro pessoal com Deus", contou.Marlene Rodrigues afirma que levava uma vida tão agitada quanto Renato e frisou que o retiro foi essencial para o casal viver em harmonia. "Eu também levava uma vida secular de muito cigarro e muita bebida. Filhos às vezes deixados em casa com pai e mãe para ir para o Carnaval. Na minha vinda para cá, com a renovação carismática, ele se converteu. Eu já era católica, ele se converteu e começamos a vir juntos. Meu filho, hoje, tem 20 anos e é o que ele conhece de Carnaval", afirmou.Assim que mudou para o Estado, vinda de Ilha do Marajó, no Pará, Viviane Carvalho Coutinho, 35 anos, ficou curiosa com o evento, resolveu conhecer o "Vinde e Vede" e desde então - há 20 anos - leva toda a família para o evento. "Nós fomos, participamos e desde aí sempre vamos nesse evento que é maravilhoso. Eu acredito que através do 'Vinde e Vede' o Senhor deu a conversão ao meu pai, libertação de muitas doenças. Hoje estamos passando por enfermidades na família, mas acredito que Deus irá curar", afirmou.Celso Lemos, membro do Conselho Diocesano, relembra que há 21 anos o evento começou com um público tímido, comparado aos dias atuais, com 4 mil pessoas nos quatro dias de "Vinde e Vede", ainda no Ginásio Dom Bosco."Ele surgiu com a graça de Deus. Ele foi iniciado no Dom Bosco, um ginásio pequeno, e foi crescendo de tal forma que passamos para Álvares Cabral e, de lá, aqui para o Pavilhão. Nossa expectativa de público é de 8 a 10 mil pessoas por dia. E nosso objetivo maior é trazer de volta a graça de Deus para esse povo, que busca viver um Carnaval diferente, com alegria, cheio de amor e de paz. E com uma razão muito grande, a alegria que brota no coração, sem usar nenhum entorpecente", afirmou.