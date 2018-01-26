Vila Velha vai usar câmeras para fiscalizar e multar motoristas

O cruzamento da Avenida Hugo Musso com a Avenida Champagnat, na Praia da Costa, será um dos trechos sinalizados Crédito: Eduardo Dias

A Prefeitura de Vila Velha vai começar a usar as câmeras de monitoramento espalhadas pela cidade para fiscalizar e também multar motoristas. A fiscalização terá o objetivo de punir os motoristas que avançam o sinal vermelho, usam o celular enquanto dirigem e estacionam em locais proibidos. As câmeras, no entanto, não serão usadas para multar casos de excesso de velocidade.

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Quatro agentes da Guarda Municipal de Vila Velha já estão em treinamento para executar a função e a prefeitura planeja começar a fiscalização no começo de março. O mês de fevereiro será usado para alertar os motoristas sobre a ação. O início da fiscalização estava previsto para o final do ano passado, mas a prefeitura informou que a mudança de data ocorreu por conta de um atraso na confecção das placas de sinalização.

De acordo com o secretário de prevenção, combate à violência e trânsito de Vila Velha, Oberacy Emmerich Júnior, a fiscalização vai acontecer 24 horas por dia nos pontos que mais levam risco aos pedestres e que concentram um maior número de infrações dos motoristas.

O primeiro local corresponde ao trecho da Avenida Carlos Lindenberg que liga o bairro Ibes à Glória. Também será monitorado um trecho da Avenida Jerônimo Monteiro em frente à fábrica de chocolates que fica no bairro da Glória. O cruzamento da Avenida Hugo Musso com a Avenida Champagnat, na Praia da Costa, e a avenida Leila Diniz, no bairro Novo México, também terão o trânsito fiscalizado.

O petroleiro Roberto Brito teme que a fiscalização por avanço de sinais durante a madrugada coloque os motoristas em risco. Crédito: Eduardo Dias

“O trânsito no Brasil mata 40 mil pessoas por ano, é uma guerra civil. Nós não temos a intenção de fazer grande quantidades de multas. Eu espero que as pessoas adotem um comportamento mais seguro no trânsito”, avaliou o secretário Oberacy.

O petroleiro Roberto Brito teme que a fiscalização por avanço de sinais durante a madrugada coloque os motoristas em risco.

“Na madrugada eu acho que vai atrapalhar, pode pode ter algum problema, como assalto ou coisa semelhante”, avaliou o motorista.