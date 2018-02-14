Vila Velha vai ter uma área para descarte de lixo de obras

Pontos de lixo em Vila Velha: cidade terá uma área para descarte Crédito: Caíque Verli

A cidade de Vila Velha vai ganhar uma área para descarte de lixo de pequenas obras a partir do dia 19. O local que vai receber os resíduos, chamado de Ecoposto, fica em Araçás e vai funcionar de segunda a sexta-feira.

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Sem pagar, o morador do município poderá depositar materiais na área. Segundo a secretária interina de Serviços Urbanos de Vila Velha, Maria Cândida Donatelli, cada pessoa vai poder descartar até 2 metros cúbicos de entulhos, o que equivale a 2 caixas d' água de mil litros de material.

"Tem muitas áreas que as pessoas, por não ter onde colocar, colocam um pouco e depois vira um monte. Nós vamos atender essa demanda. Não é para os grandes geradores não, é para o pequeno gerador", explica.

Segundo Donatelli, o principal objetivo da medida é acabar com os pontos viciados de lixo, locais onde os moradores colocam esses entulhos de maneira irregular.

"É a diminuição dos pontos viciados em lixo que a gente chama. O principal é: a natureza agradece. Porque a cidade fica feia. Quem ganha primeiro é o munícipe, depois o meio ambiente também", defende.

Mais de 50 coletores de entulho e resíduos se reuniram com a prefeitura e, segundo a secretária, o grupo vai ajudar na gestão do espaço. Ela destacou porém que todos os moradores poderão descartar material no local, que ficará aberto de 12h às 19h.