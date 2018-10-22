Botão do pânico utilizado em Vitória. Equipamento semelhante será implementado em Vila Velha, em 2019 Crédito: Fernando Madeira

Dispositivo de segurança criado para aumentar a proteção à mulher vítima de violência doméstica, o botão do pânico será implementado em Vila Velha em 2019. A secretária de Assistência Social do município, Ana Cláudia Simões, confirmou que o processo de licitação do serviço foi retomado no último mês de setembro. A previsão é para que o botão do pânico esteja funcionando na cidade no primeiro semestre do ano que vem, a partir do mês de abril.

O botão do pânico é entregue às mulheres que estão em situação de risco e que já sofreram com algum tipo de violência do ex-companheiro. O botão pode ser acionado quando a medida protetiva é descumprida e o agressor se aproxima da vítima. O dispositivo grava a conversa em um raio de até cinco metros. O áudio pode ser utilizada como prova judicial.

A secretária de assistência social, Ana Cláudia Simões, explicou o processo de escolhe das mulheres que podem receber o dispositivo.

Your browser does not support the audio element. Vila Velha vai oferecer botão do pânico para mulheres no próximo ano

"Quem decide qual a mulher que tem medida protetiva e que vai receber o botão do pânico é a Vara de Violência Doméstica. Nós temos duas varas de violência doméstica em Vila Velha. A equipe técnica da Justiça faz toda essa análise de perfil, de gravide e análise de risco. Eles que definem", explicou a secretária.

SEGURANÇA

Assim que o botão é acionado, uma Patrulha Maria da Penha, da Polícia Militar, é enviada ao local. As câmeras de videomonitoramento e a Guarda Municipal de Vila Velha também vão auxiliar na proteção das mulheres.

"A importância é a inibição mesmo. Pretendemos ver esses números de violência caindo. Porque a mulher se sente mais segura com o equipamento, que ao ser acionado vai acionar toda a Guarda Municipal. Esse sentimento de 'Eu não posso mexer com ela' vai inibir a reincidência de violência contra a mulher", concluiu a secretária.

CENTRO DE ATENDIMENTO

Antes da implementação do botão do pânico, a prefeitura de Vila Velha criou o Centro de Referência Especializado em Atendimento à Mulher Vítima de Violência em Vila Velha ( Cramvive ), em dezembro de 2017. O local presta serviço de atendimento psicológico e jurídico para as mulheres.