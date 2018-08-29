Com a intenção de aumentar a sensação de segurança e inibir a ação de criminosos, a Prefeitura de Vila Velha vai aumentar o número de câmeras de vigilância na região da Grande Terra Vermelha. A afirmação foi feita pelo secretário de defesa social e trânsito do município, coronel Oberacy Emmerich Júnior, na manhã desta quarta-feira (29).

Your browser does not support the audio element. Vila Velha vai instalar mais câmeras para monitorar bairros violentos

A ação é uma resposta da prefeitura aos recentes casos de violência na região. No último domingo, criminosos jogaram uma bomba caseira na direção de uma equipe da Guarda Municipal, no bairro Ulisses Guimarães. Uma moradora que passava na hora acabou sendo atingida. Na mesma região, no bairro Morada da Barra, uma jovem de 22 anos foi baleada e morta, no dia 19 de agosto, quando o carro que ela estava foi cercado por bandidos.

A região da Grande Terra Vermelha tem mais de oito bairros e conta com 34 câmeras de vigilância. Os equipamentos de monitoramento auxiliam nas ações da Guarda Municipal. Apesar de garantir que o número de câmeras vai aumentar, o coronel Emmerich não quis revelar quantos novos equipamentos serão instalados.

"Vai aumentar, com certeza, só não vou te dizer números. Nós já temos 34 câmeras na região e a gente considera um número bom. Eu quero aumentar e nós vamos dar preferência para a região 5, com certeza", disse o secretário da prefeitura de Vila Velha.

Enquanto as câmeras não são instaladas, agentes da Guarda Municipal e da Polícia Militar têm realizado operações na região. O representante da prefeitura também pediu para que os moradores da área façam denúncias, com a intenção de ajudar na identificação de criminosos.

“Eu tenho certeza que os moradores conhecem essas pessoas que cometeram esse atentado, eles (os moradores) podem ajudar a polícia. Quem conhece de segurança somos nós, mas quem sente a insegurança é o morador. Ele precisa participar da sua própria segurança. Pequenas ajudas podem contribuir para que a segurança melhore", opinou o secretário.