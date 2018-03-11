Vila Velha vai ganhar bicicletas de aluguel conjugadas para cegos

Bike VV começou a funcionar na sexta-feira (09) Crédito: Caíque Verli

O Bike Vila Velha vai ganhar bicicletas conjugadas para atender pessoas com deficiência visual. O sistema de compartilhamento de bicicletas começou a operar na cidade na sexta-feira (09), com cerca de mil pessoas cadastradas em apenas 24h de funcionamento. Nesse mesmo tempo, foram feitas 1,5 mil viagens.

No modelo que será implantado, duas pessoas podem pedalar simultaneamente e quem vai a frente faz a condução da bicicleta.

A cidade tem 20 estações do sistema em nove bairros. A prioridade é para os bairros da orla do município, além da Avenida Champagnat.

Segundo o prefeito de Vila Velha, Max Filho, a próxima etapa do projeto contempla de 10 a 20 bicicletas conjugadas para cegos, que devem chegar ao município nos próximos meses.

"A segunda etapa serão as bicicletas conjugadas. Exigimos no nosso edital que a pessoa cega possa também utilizar.Foi fruto de uma consulta pública. Serão colocadas de forma espalhada na cidade", explica o prefeito.

Integração

O prefeito não descarta levar o serviço para outros bairros e até mesmo uma integração com o Bike Vitória, sistema de compartilhamento da capital.

"O sistema começou a roda em caráter experimental. Acho que vai dar muito certo. Estamos presentes na Praia da Costa, Coqueiral de Itaparica, Centro, Prainha, Glória. Esperamos expandir para outras áreas da cidade", comenta.

Os usuários podem pegar uma bicicleta, utilizá-la por até uma hora e devolvê-la em qualquer umas das 20 estações da cidade. Para pegar uma nova bike, é preciso esperar um intervalo mínimo de quinze minutos.