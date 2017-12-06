Vila Velha vai enviar projeto da nova Ponte da Madalena ao governo

O Governo do Estado anunciou que fará a recuperação da Ponte da Madalena, na Barra do Jucu, em Vila Velha, que caiu no último domingo (03) em decorrência das fortes chuvas que atingem o Espírito Santo e do acúmulo de vegetação aquática na base das pilastras de sustentação. Após o anúncio, chamaram atenção as imagens ilustrativas do que seria a nova estrutura divulgada pela prefeitura de Vila Velha.

De acordo com a administração municipal, as imagens fazem parte de um projeto que foi entregue à prefeitura antes da atual gestão e foi desenhado pelo arquiteto Marcello Lindgren. O design imita a forma do voo de uma garça por sobre o rio e alia paisagismo, preservação ambiental, turismo e funcionalidade. De acordo com a assessoria de comunicação da Prefeitura de Vila Velha, esse é o projeto que pode ser utilizado para a construção da nova Ponte da Madalena e será enviado ao governo do Estado nesta quarta-feira (6).

Após a queda da antiga estrutura no último domingo, o secretário estadual de Agricultura, Octaciano Neto, garantiu que o governo vai reconstruir a ponte. “O Governo do Estado, seja de forma direta ou com convênio com a prefeitura de Vila Velha, assume o compromisso de recuperar essa ponte.”