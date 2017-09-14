Vila Velha vai começar a multar motoristas através de câmeras

O município de Vila Velha vai começar a multar os motoristas que ultrapassam o sinal vermelho por meio de imagens de videomonitoramento. A princípio, 10 cruzamentos serão equipados com câmeras de alta tecnologia e placas informando que o local é fiscalizado 24 horas por dia através de vídeo. Na avenida Carlos Lindemberg serão pelo menos duas câmeras; na região do Ibes e Cobilândia.

A prefeitura ainda finaliza o estudo que vai identificar quais as vias que vão receber a tecnologia, mas segundo o secretário de Prevenção, Combate à Violência e Trânsito de Vila Velha, Oberacy Emmerich Júnior, os equipamentos serão instalados em locais com alto índice de acidentes e registros de avanços semafóricos.

O secretário afirmou que o município tem cruzamentos crônicos, onde os motoristas não respeitam a sinalização. As câmeras vão conseguir monitorar esses infratores. “Não consigo manter um agente de trânsito 24 horas nesses locais. O que vamos fazer é utilizar a norma do Contran para que o agente, de lá da central, possa visualizar pela câmera. Ele visualizando o veículo no momento da irregularidade já pode emitir o auto de infração”, contou.