Vila Velha vai ampliar atendimento para mulher vítima de violência

Violência contra a mulher Crédito: Pixabay

A Prefeitura de Vila Velha vai atender mulheres vítimas de violência também durante a noite e aos finais de semana. A partir da próxima quinta-feira, começará a funcionar o plantão do Centro de Referência no Atendimento Especializado à Mulher em Situação de Violência de Vila Velha (Cramvive). O centro, que vai manter o atendimento presencial durante horário comercial, oferece acompanhamento psicológico, socioassistencial e jurídico para mulheres vítimas de violência.

O horário de atendimento vai ser ampliado, com a criação de um telefone de plantão, que vai receber ligações de segunda a sexta-feira, de 18h até 23h, aos sábados, de 12h até 23h e aos domingos, das 9h da manhã até 12h.

A secretária de Assistência Social de Vila Velha, Ana Cláudia Simões, reforçou que o centro é o primeiro no Estado a atender em horários diferenciados.

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"Ali vai ter uma equipe com psicólogo e assistente social, que vai fazer uma primeira conversa para acalmar a mulher, orientá-la, fazê-la perceber que tem uma rede de proteção em Vila Velha para ajudá-la. Depois dessa primeira escuta, essa mulher é encaminhada à Delegacia da Mulher para fazer o Boletim de Ocorrência. Em caso de risco de vida, ela é encaminhada para abrigamento", explicou.

A promotora de Justiça do Ministério Público do Estado (MP-ES) Cláudia Santos Garcia, do Núcleo de Enfrentamento à Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher (Nevid), disse que a ampliação é uma demanda das vítimas.

"Quando ela é colocada em risco, à noite e aos finais de semana, o único equipamento que ela tem à disposição é a Delegacia de Polícia ou a Polícia Militar. E por vezes a gente sabe que a mulher não quer ir registrar uma ocorrência. Ou a mulher precisa, muitas vezes, de outros equipamentos que não seja a Polícia para socorrê-la naquele momento", comentou.

O número do telefone do plantão será divulgado na quinta-feira. De maio de 2017 a abril de 2018, o Centro já atendeu 1025 mulheres vítimas de violência em Vila Velha, uma média de quase três atendimentos por dia.

O município de Vila Velha também pretende retomar a licitação para implantação do botão do pânico na cidade. A secretária disse que o objetivo é implantar no segundo semestre deste ano. Hoje, o equipamento só funciona em Vitória, em uma parceria com o Tribunal de Justiça (TJ-ES).

Cramvive

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