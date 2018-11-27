Vila Velha utiliza câmeras para combater Bailes Funks clandestinos

Central de Videomonitoramento é utilizada para monitorar bailes funks clandestinos Crédito: TV Gazeta

O município de Vila Velha está de olho nos bailes funks clandestinos, chamados de Baile do Mandela. As festas, regadas a bebidas e drogas chegam a reunir mais de duas mil pessoas em uma única noite. Somente este ano, a Secretaria de Defesa Social realizou 26 operações no município.

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De acordo com o secretário de Defesa Social e Trânsito de Vila Velha, Oberacy Emmerich, as ações contra esses bailes clandestinos são realizadas pela Comissão Interna de Fiscalização Municipal (Coifin), que engloba várias secretarias. Ele destaca que mais de 400 bailes foram interrompidos antes mesmo de começar, por causa do trabalho de inteligência do Coifin.

“Nos antecipamos através de informações e fazemos a intervenção precoce, não permitindo que a festa ocorra. Fazemos apreensões, detenções e apreensão das bebidas. Assim, temos conseguido, com inteligência e poucos recursos, que a festa não ocorra”, afirmou.

O secretário explicou que o serviço de inteligência consegue descobrir onde esses bailes serão realizados analisando as redes sociais dos envolvidos. “Nós buscamos essas informações nas redes sociais. Tudo é marcado pela internet”, contou

De acordo com o secretário, essas festas clandestinas reúnem mais de duas mil pessoas. Segundo ele, nestes locais o uso e venda de drogas são frequentes e até mortes são registradas.

Os bailes mais frequentes são realizados nos bairros Primeiro de Maio, Santa Rita, Boa Vista e Cobi de Baixo.

Videomonitoramento

A central de videomonitoramento de Vila Velha também acompanha as movimentações do Baile do Mandela, porém, segundo o coordenador da Central de Videomonitoramento, Fábio Barcellos, para fugir da atuação da Guarda Municipal, essa festas são realizadas em locais onde não há câmeras.

Mas em outros locais da cidade as câmeras conseguem flagrar e evitar crimes. Nos últimos meses, as 197 câmeras registraram imagens de crianças com simulacros de arma de fogo, tráfico de drogas e até pessoas fazendo sexo em locais públicos.

De acordo com Fábio Barcellos, a central funciona todos os dias, durante 24 horas. As ocorrências são atendidas pela Guarda Municipal e quando há necessidade, é solicitado apoio da Polícia Militar.

O coordenador destacou que, além dos agentes que visualizam as ocorrências nas imagens de videomonitoramento, muitas ocorrências são iniciadas com ajuda da população, através do telefone 162.

“Quando eles ligam, fazemos uma varredura, uma espécie de policiamento eletrônico, com isso, conseguimos chegar muito mais rápido na informação, de forma mais precisa, para trazer todas as forças policiais, seja guarda ou polícia militar, saindo na frente na luta contra o crime”, afirmou.

Em um dos casos, ocorrido no bairro Alecrim, as câmeras conseguiram identificar um homem que estava sendo espancado por populares. Segundo Fábio, caso a guarda municipal não chegasse a tempo, o homem, que é usuário de drogas e cometia pequenos furtos na região, seria morto.

“Nós conseguimos em um tempo rápido fazer um contato com a guarda, Polícia Militar e Samu, pois vimos que ele estava muito debilitado. Acompanhamos tudo da central e conseguimos que as forças policiais chegassem logo e também o Samu para salvar aquela vida”.

A central de videomonitoramento também flagra com certa frequência pessoas praticando sexo em locais públicos. “As pessoas acabam praticando esses atos obscenos na praça pública, na praia. Nessas situações também acionamos as forças policiais para que possam ir até o local e fazer abordagem desse casal”, contou.

Em uma outra situação, a central identificou pelas câmeras três crianças, de aproximadamente 11 anos, com um revólver. A guarda foi até o bar, localizado no bairro Santa Mônica, constatou que se tratava de um revólver falso e entregou as crianças para os responsáveis.

Os bailes mais frequentes são:

Bairros de Primeiro de Maio (baile do QG)

Santa Rita (Mandela do Bené)

Boa Vista (baile do BV)

Ilha dos Ayres (baile da ilha)

Jaburuna (Mandela do Jaburuna)

Cobi de baixo (Mandela do Cobi)

Capuaba (Baile do Ferrinho)