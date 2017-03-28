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MOBILIDADE URBANA

Vila Velha terá sistema de aluguel de bicicleta até agosto

Serão 200 bicicletas disponíveis para aluguel na primeira etapa do programa "Bike Vila Velha"

Publicado em 28 de Março de 2017 às 14:43

Publicado em 

28 mar 2017 às 14:43
Até o mês de agosto, Vila Velha vai contar com um sistema de compartilhamento de bicicletas. Inicialmente, serão instaladas ao longo das praias da cidade, no Centro e na região da Glória, 10 estações do “Bike Vila Velha”.
Segundo o secretário de mobilidade e desenvolvimento da cidade, Antônio Marcos Carvalho, já existem duas empresas interessadas em assumir o projeto e os tramites para contratação já foram iniciados. “No termo de referência estamos colocando a boa técnica e o bom preço, portanto, quem ganhar a licitação terá que apresentar um preço competitivo, mas preservar a qualidade do serviço. Não será diferente de outras cidades, como Vitória, que tem um esquema parecido com Vila Velha, que tem uma orla, um centro e um eixo específico de ciclovia”, detalhou.
Vila Velha terá sistema de aluguel de bicicleta até agosto
Para o engenheiro Guilherme de Oliveira, que costuma caminhar pela orla da Praia da Costa, a medida vai incentivar a prática esportiva. “Demorou para isso acontecer, em Vitória esse serviço já existe há muito tempo. Acho que isso vai estimular o pessoal que não tem uma bicicleta a sair de casa. Além disso, é um trajeto bonito de fazer, vai ser bem interessante”, opinou.
O fisioterapeuta Carlos Gouvea, também apoiou a iniciativa. “É muito interessante. As pessoas vão passar a usar mais a ciclovia. O povo está precisando disso: esporte. E esse projeto vai incentivar”, comentou.
Nesta primeira etapa estarão disponíveis 200 bicicletas, divididas entre as 10 estações e o aluguel será feito por meio de um aplicativo disponível para smartphone. Atualmente, o anel cicloviário de Vila Velha conta com mais de 40km e será ampliado à medida que o sistema de aluguel de bicicletas for crescendo no município, segundo o secretário de mobilidade

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