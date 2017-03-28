Até o mês de agosto, Vila Velha vai contar com um sistema de compartilhamento de bicicletas. Inicialmente, serão instaladas ao longo das praias da cidade, no Centro e na região da Glória, 10 estações do “Bike Vila Velha”.

Segundo o secretário de mobilidade e desenvolvimento da cidade, Antônio Marcos Carvalho, já existem duas empresas interessadas em assumir o projeto e os tramites para contratação já foram iniciados. “No termo de referência estamos colocando a boa técnica e o bom preço, portanto, quem ganhar a licitação terá que apresentar um preço competitivo, mas preservar a qualidade do serviço. Não será diferente de outras cidades, como Vitória, que tem um esquema parecido com Vila Velha, que tem uma orla, um centro e um eixo específico de ciclovia”, detalhou.

Your browser does not support the audio element. Vila Velha terá sistema de aluguel de bicicleta até agosto

Para o engenheiro Guilherme de Oliveira, que costuma caminhar pela orla da Praia da Costa, a medida vai incentivar a prática esportiva. “Demorou para isso acontecer, em Vitória esse serviço já existe há muito tempo. Acho que isso vai estimular o pessoal que não tem uma bicicleta a sair de casa. Além disso, é um trajeto bonito de fazer, vai ser bem interessante”, opinou.

O fisioterapeuta Carlos Gouvea, também apoiou a iniciativa. “É muito interessante. As pessoas vão passar a usar mais a ciclovia. O povo está precisando disso: esporte. E esse projeto vai incentivar”, comentou.