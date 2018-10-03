Vila Velha terá pulseirinha para crianças não se perderem nas praias

As crianças recebem a pulseira do guarda-vidas na Curva da Jurema Crédito: Bernardo Coutinho

O verão está se aproximando e, com isso, as prefeituras da Grande Vitória já começaram a se preparar para aumentar o efetivo de guarda-vidas nas praias e lagoas da região. Em Vila Velha, haverá setorização das praias por cores e serão oferecidas pulseiras com a cor de cada setor para as crianças para evitar que os pequenos se percam.

Your browser does not support the audio element. Vila Velha terá pulseirinha para criança não se perderem nas praias

Segundo o secretário de Defesa Social e Trânsito de Vila Velha, Oberacy Emmerich Júnior, se uma criança estiver com uma pulseira de cor vermelha em um setor de cor amarela, por exemplo, os guarda-vidas terão mais facilidade para encaminhá-la para perto dos responsáveis. “Os pais vão ser orientados a sempre procurar a criança no posto de guarda-vidas relacionado àquela cor”, explicou.

Além disso, segundo Emmerich, o efetivo será aumentado para 130 guarda-vidas durante o verão. Atualmente, o município conta com aproximadamente 90. Eles irão atuar nas praias e também em lagoas.

O secretário também chama a atenção de adultos em relação ao consumo de bebidas alcoólicas e ressalta que é muito perigoso entrar no mar ou em lagoas sob o efeito de álcool.

O guarda-vidas Anderson Adame, que exerce a função há 20 anos, trabalha em Vitória e diz que a Capital também adota a diferenciação de cores por cada setor há alguns anos. O profissional explica que as crianças geralmente são as mais vulneráveis. Por isso, ele indica que os pequenos estejam sempre próximos dos responsáveis quando estiverem no mar e que se mantenham com água sempre abaixo da altura do umbigo.

VITÓRIA E SERRA

Por meio de nota, a Secretaria Municipal de Segurança Urbana de Vitória informou que já possui 40 guardas-vidas espalhados em sete postos de Salva-Mar nas praias da Capital. Para o verão de 2019, a previsão é que sejam contratados mais 40 profissionais, totalizando 80 guardas-vidas para atuar nas praias de Vitória como ocorre todos os anos.

Na Serra, o efetivo será aumentado para 92 agentes ao longo de toda a costa do município e nas lagoas. De acordo com o diretor da Guarda Patrimonial e dos Guarda-Vidas da Serra, Alziro Oliveira, um dos locais que demandam mais atenção é Jacaraípe.

AFOGAMENTOS

Em relação a afogamentos, o guarda-vidas Anderson Adame ressalta que é importante estar sempre atento e não se colocar em riscos. O guarda-vidas contou um caso recente de um salvamento feito por ele. “Foi no verão, na Ilha do Boi. Um nadador que fazia uma travessia tinha epilepsia. Ele teve um mal súbito a uns 300 metros da costa. Nós fomos lá buscá-lo”, contou. Depois disso, o homem foi socorrido pelo Samu.