Vila Velha terá patrulha Maria da Penha feita pela Guarda Municipal

Guarda Municipal de Vila Velha Crédito: Divulgação

A Guarda Municipal de Vila Velha vai contar com uma equipe para a patrulha Maria da Penha. A guarnição, que será composta por duas agentes mulheres e um homem, terá como objetivo estar presente e acompanhar o cotidiano de mulheres vítimas de violência, que tenham medida protetiva. Segundo o secretário de Defesa Social e Trânsito de Vila Velha, Oberacy Emmerich, até o fim do mês a equipe já estará a disposição e atuando na cidade.

A medida busca prestar atendimento presencial a mulheres que são atendidas pela Delegacia da Mulher do município. Os agentes, designados e treinados exclusivamente para a atividade, farão visitas tranquilizadoras para observar o cotidiano das vítimas e se criar um vinculo de proximidade.

Your browser does not support the audio element. Vila Velha téra patrulha Maria da Penha feita pela Guarda Municipal

Segundo Oberacy Emmerich, a Guarda Municipal estará a disposição da Justiça e do Ministério Público para atender as pessoas mais vulneráveis.

“Já estamos em contato com a Justiça, com os juízes especializados e também com o Ministério Público, para que eles nos forneçam aquela listagem de mulheres que eles julgarem necessário a nossa ajuda. Então, não vamos fazer o trabalho da Justiça ou da Polícia Civil. Nós vamos estar disponíveis para a Justiça para fazer essas visitas nas residências ou onde a Justiça indicar para que essas pessoas se sintam protegidas, acolhidas”, disse.

O secretário também explicou a importância da implantação deste trabalho realizado junto as vítimas.

“Muitas vezes a assistência é importante para que essa mulheres criem um vínculo com as pessoas que estão disponíveis para protegê-las. E aí, esse vinculo cria um empatia, uma proximidade das mulheres vítimas com a Guarda Municipal, principalmente com os agentes que foram treinados exclusivamente para isso. Para fazer as visitas, observar o cotidiano dessas mulheres, fazer relatórios. Então, é um princípio de proximidade e de polícia comunitária que precisa ser feito, não feito por qualquer um, mas sim de forma qualificada”, explicou.

Oberacy Emmerich informou que alguns detalhes ainda precisam ser resolvidos para que a Guarda esteja a disposição e realizando os atendimentos.

“Até o fim desse mês a gente completa. A prefeitura já está preparando um veículo especializado para isso, já está preparando a equipe, fazendo treinamento, contato com o judiciário, com o Ministério Público, com a delegacia da mulher para que a gente feche esse círculo todo. Uma vez fechado, é só iniciar o trabalho. Já está tudo pronto, eu acredito que até o final do mês a gente já tenha tudo preparado e em condições de atender essas mulheres”.

A Guarda Municipal de Vitória também já atua com a Patrulha Maria da Penha. Na capital, mulheres vítimas de violência podem pedir socorro através do botão do pânico. Em Vila Velha, Oberacy Emmerich informou que, inicialmente, a Guarda não trabalhará com o botão do pânico, mas que em breve o instrumento deve ser utilizado.

VIOLÊNCIA

Os casos de mulheres agredidas e vítimas de companheiros estão cada vez mais constantes no Estado. Neste feriado de Carnaval, na cidade de Dores do Rio Preto, região do Caparaó capixaba, a vendedora Jane Cherubim foi torturada e agredida . O suspeito é o companheiro, Jonas Amaral, que já teve a prisão decretada e está foragido.