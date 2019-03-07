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VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER

Vila Velha terá patrulha Maria da Penha feita pela Guarda Municipal

A guarnição, que será composta por duas agentes mulheres e um homem, terá como objetivo estar presente e acompanhar o cotidiano de mulheres vítimas de violência, que tenham medida protetiva

Publicado em 06 de Março de 2019 às 22:41

José Carlos Schaeffer

José Carlos Schaeffer

Publicado em 

06 mar 2019 às 22:41
Guarda Municipal de Vila Velha Crédito: Divulgação
A Guarda Municipal de Vila Velha vai contar com uma equipe para a patrulha Maria da Penha. A guarnição, que será composta por duas agentes mulheres e um homem, terá como objetivo estar presente e acompanhar o cotidiano de mulheres vítimas de violência, que tenham medida protetiva. Segundo o secretário de Defesa Social e Trânsito de Vila Velha, Oberacy Emmerich, até o fim do mês a equipe já estará a disposição e atuando na cidade.
A medida busca prestar atendimento presencial a mulheres que são atendidas pela Delegacia da Mulher do município. Os agentes, designados e treinados exclusivamente para a atividade, farão visitas tranquilizadoras para observar o cotidiano das vítimas e se criar um vinculo de proximidade.
Vila Velha téra patrulha Maria da Penha feita pela Guarda Municipal
> Vila Velha vai oferecer botão do pânico para mulheres em 2019
Segundo Oberacy Emmerich, a Guarda Municipal estará a disposição da Justiça e do Ministério Público para atender as pessoas mais vulneráveis.
“Já estamos em contato com a Justiça, com os juízes especializados e também com o Ministério Público, para que eles nos forneçam aquela listagem de mulheres que eles julgarem necessário a nossa ajuda. Então, não vamos fazer o trabalho da Justiça ou da Polícia Civil. Nós vamos estar disponíveis para a Justiça para fazer essas visitas nas residências ou onde a Justiça indicar para que essas pessoas se sintam protegidas, acolhidas”, disse.
O secretário também explicou a importância da implantação deste trabalho realizado junto as vítimas.
“Muitas vezes a assistência é importante para que essa mulheres criem um vínculo com as pessoas que estão disponíveis para protegê-las. E aí, esse vinculo cria um empatia, uma proximidade das mulheres vítimas com a Guarda Municipal, principalmente com os agentes que foram treinados exclusivamente para isso. Para fazer as visitas, observar o cotidiano dessas mulheres, fazer relatórios. Então, é um princípio de proximidade e de polícia comunitária que precisa ser feito, não feito por qualquer um, mas sim de forma qualificada”, explicou.
Oberacy Emmerich informou que alguns detalhes ainda precisam ser resolvidos para que a Guarda esteja a disposição e realizando os atendimentos.
“Até o fim desse mês a gente completa. A prefeitura já está preparando um veículo especializado para isso, já está preparando a equipe, fazendo treinamento, contato com o judiciário, com o Ministério Público, com a delegacia da mulher para que a gente feche esse círculo todo. Uma vez fechado, é só iniciar o trabalho. Já está tudo pronto, eu acredito que até o final do mês a gente já tenha tudo preparado e em condições de atender essas mulheres”.
A Guarda Municipal de Vitória também já atua com a Patrulha Maria da Penha. Na capital, mulheres vítimas de violência podem pedir socorro através do botão do pânico. Em Vila Velha, Oberacy Emmerich informou que, inicialmente, a Guarda não trabalhará com o botão do pânico, mas que em breve o instrumento deve ser utilizado.
VIOLÊNCIA
Os casos de mulheres agredidas e vítimas de companheiros estão cada vez mais constantes no Estado. Neste feriado de Carnaval, na cidade de Dores do Rio Preto, região do Caparaó capixaba, a vendedora Jane Cherubim foi torturada e agredida. O suspeito é o companheiro, Jonas Amaral, que já teve a prisão decretada e está foragido.
Infelizmente, Jane não foi a única mulher agredida neste feriado de carnaval no Estado. No domingo, a jovem Maikelly Rodrigues da Silva foi encontrada morta, amarrada, sem roupas e com cinco tiros na cabeça na Serra. Na madrugada de segunda, um ex-marido ateou fogo na casa da ex e quatro pessoas precisaram pular do segundo andar para escapar das chamas.
> Mais de um crime por dia: carnaval de violência contra a mulher no ES

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