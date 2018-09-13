O internauta Thiago Furtado registrou a noite em Vila Velha Crédito: Thiago Furtado

O novo sistema de iluminação pública que será implantado em Vila Velha, com a troca de lâmpadas convencionais por LED, vai reduzir em 50% o gasto da cidade com energia. No entanto, isso não vai resultar, a princípio, em diminuição da taxa cobrada dos moradores. A prefeitura pretende iniciar a substituição da iluminação até o final de 2019, através de uma parceria público-privada, com um investimento inicial previsto em R$ 60 milhões. A mudança vai atingir todos os bairros da cidade, segundo a administração municipal. Pontos turísticos, como a Igreja do Rosário, na Prainha, o Santuário de Vila Velha, e a orla vão ganhar uma iluminação cênica.

Atualmente, por ano, é gasto cerca de R$ 16,7 milhões na manutenção da rede. Apesar da redução pela metade desse valor após a implantação, o secretário municipal de Planejamento e Projetos Estratégicos, Ricardo Santos, não dá um prazo para a taxa de iluminação pública, cobrada na conta de luz, também cair.

Your browser does not support the audio element. Vila Velha terá nova iluminação, mas taxa não cai imediatamente

"Nos primeiros anos do novo sistema que terá a gestão dessa concessionária, essa taxa vai ser importante para bancar parte desses investimentos", argumenta o secretário.

SEGURANÇA E TRÂNSITO

A manutenção da nova rede ficará a cargo da concessionária que será escolhia via edital em 2019. A concessão é de um prazo de 25 anos. Segundo Ricardo, uma das principais vantagens desse novo modelo é que ele é mais eficiente, contribuindo para a segurança do morador nas ruas. "Um padrão uniforme de qualidade, trazendo mais segurança para o cidadão. Atualmente, o morador de Vila Velha relaciona muito à insegurança", defende o secretário.

O projeto da nova iluminação, segundo a Prefeitura, vai permitir a implantação de sistemas inteligentes, em que a concessionária vai fazer a troca de lâmpadas com defeito sem que seja preciso o morador denunciar o problema pela Ouvidoria. Também será possível uma modernização da rede de videomonitoramento, o controle informatizado da rede semafórica da cidade e a instalação de dispositivos de wi-fi em várias regiões de Vila Velha, em pontos que ainda serão escolhidos. A Prefeitura ainda não definiu qual será a contrapartida da empresa que vai assumir a rede.