O novo sistema de iluminação pública que será implantado em Vila Velha, com a troca de lâmpadas convencionais por LED, vai reduzir em 50% o gasto da cidade com energia. No entanto, isso não vai resultar, a princípio, em diminuição da taxa cobrada dos moradores. A prefeitura pretende iniciar a substituição da iluminação até o final de 2019, através de uma parceria público-privada, com um investimento inicial previsto em R$ 60 milhões. A mudança vai atingir todos os bairros da cidade, segundo a administração municipal. Pontos turísticos, como a Igreja do Rosário, na Prainha, o Santuário de Vila Velha, e a orla vão ganhar uma iluminação cênica.
Atualmente, por ano, é gasto cerca de R$ 16,7 milhões na manutenção da rede. Apesar da redução pela metade desse valor após a implantação, o secretário municipal de Planejamento e Projetos Estratégicos, Ricardo Santos, não dá um prazo para a taxa de iluminação pública, cobrada na conta de luz, também cair.
Vila Velha terá nova iluminação, mas taxa não cai imediatamente
"Nos primeiros anos do novo sistema que terá a gestão dessa concessionária, essa taxa vai ser importante para bancar parte desses investimentos", argumenta o secretário.
SEGURANÇA E TRÂNSITO
A manutenção da nova rede ficará a cargo da concessionária que será escolhia via edital em 2019. A concessão é de um prazo de 25 anos. Segundo Ricardo, uma das principais vantagens desse novo modelo é que ele é mais eficiente, contribuindo para a segurança do morador nas ruas. "Um padrão uniforme de qualidade, trazendo mais segurança para o cidadão. Atualmente, o morador de Vila Velha relaciona muito à insegurança", defende o secretário.
O projeto da nova iluminação, segundo a Prefeitura, vai permitir a implantação de sistemas inteligentes, em que a concessionária vai fazer a troca de lâmpadas com defeito sem que seja preciso o morador denunciar o problema pela Ouvidoria. Também será possível uma modernização da rede de videomonitoramento, o controle informatizado da rede semafórica da cidade e a instalação de dispositivos de wi-fi em várias regiões de Vila Velha, em pontos que ainda serão escolhidos. A Prefeitura ainda não definiu qual será a contrapartida da empresa que vai assumir a rede.
A concessionária será escolhida por licitação e o edital deve ser lançado até abril de 2019. Até lá, uma comissão de técnicos do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) e uma empresa de consultoria farão um estudo sobre a viabilidade do projeto.