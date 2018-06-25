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Vila Velha terá cerco eletrônico para coibir roubo de veículos

Município vai contar com o sistema de câmeras para inibir, principalmente, os roubos e os furtos de veículos

Publicado em 25 de Junho de 2018 às 19:36

Publicado em 

25 jun 2018 às 19:36
Por meio da tecnologia, policiais civis e militares poderão acelerar o processo de prisão de criminosos. Crédito: Divulgação
Até o fim do ano, Vila Velha também vai ganhar um cerco eletrônico de câmeras para inibir, principalmente, os roubos e os furtos de veículos. Serão 48 pontos de monitoramento instalados para vigiar os principais acessos da cidade a partir de outros municípios e também as vias que ligam os bairros de Vila Velha. Vitória já adotou o sistema que tem dado resultados positivos na recuperação de veículos.
A cidade canela-verde vai adotar um sistema de cerco eletrônico que vai formar duas áreas de monitoramento. Uma ao redor da região central do município, na ligação entre os bairros, e outro nas vias que ligam Vila Velha às demais cidades da Grande Vitória. Como exemplos, serão implantadas barreiras digitais na Rodovia do Sol e na Leste-Oeste.
Vila Velha terá cerco eletrônico para coibir roubo de veículos
O combate a furtos e roubos de veículos é o principal objetivo do cerco eletrônico, segundo o coordenador da Central de Videomonitoramento de Vila Velha, Fábio Barcelos. “Com essa ferramenta, vamos poder recuperar mais veículos e também inibir essa prática.”
Além disso, Fábio Barcelos cita a inibição de sequestros relâmpagos e considera que pode haver redução de custos com seguros de veículos para os moradores de Vila Velha após a implantação do cerco eletrônico.
José Carlos Cesário de Souza, taxista Crédito: Rafael Monteiro de Barros
Ainda não há estimativas de custos para a implantação do sistema. De acordo com Fábio Barcelos, inicialmente, o projeto custaria cerca de R$ 500 mil. A ideia foi submetida à Comissão de Finanças da Câmara de Vereadores e agora precisa ter o orçamento atualizado. O coordenador da Central de Videomonitoramento afirmou que as câmeras não serão utilizadas para multar motoristas infratores.
O taxista José Carlos Cesário de Souza aprova a implantação do cerco eletrônico. “É uma medida boa, que vai inibir o roubo de carros, de sequestros relâmpagos. Vai ajudar muito. Em Vitória já tem dado resultado“
O cerco eletrônico da Capital começou a funcionar em abril deste ano. De acordo com dados da Secretaria de Segurança Urbana de Vitória, até o momento, foram recuperados 25 veículos, entre automóveis e motos, com o auxílio do Cerco Inteligente de Segurança da Prefeitura.
No total, são 70 câmeras com sistema de monitoramento que lê as placas e fotografa as traseiras dos veículos, gerando um banco de dados com todos os carros que passam pelas barreiras. Automaticamente, os dados são cruzados com a base do Centro Integrado Operacional de Defesa Social (Ciodes), que tem as informações do carro.
A Prefeitura da Serra informou que também estuda a implantação de um cerco eletrônico. Em Cariacica, por outro lado, não há previsão para a adoção do sistema de segurança.

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