Por meio da tecnologia, policiais civis e militares poderão acelerar o processo de prisão de criminosos. Crédito: Divulgação

Até o fim do ano, Vila Velha também vai ganhar um cerco eletrônico de câmeras para inibir, principalmente, os roubos e os furtos de veículos. Serão 48 pontos de monitoramento instalados para vigiar os principais acessos da cidade a partir de outros municípios e também as vias que ligam os bairros de Vila Velha. Vitória já adotou o sistema que tem dado resultados positivos na recuperação de veículos.

A cidade canela-verde vai adotar um sistema de cerco eletrônico que vai formar duas áreas de monitoramento. Uma ao redor da região central do município, na ligação entre os bairros, e outro nas vias que ligam Vila Velha às demais cidades da Grande Vitória. Como exemplos, serão implantadas barreiras digitais na Rodovia do Sol e na Leste-Oeste.

Your browser does not support the audio element. Vila Velha terá cerco eletrônico para coibir roubo de veículos

O combate a furtos e roubos de veículos é o principal objetivo do cerco eletrônico, segundo o coordenador da Central de Videomonitoramento de Vila Velha, Fábio Barcelos. “Com essa ferramenta, vamos poder recuperar mais veículos e também inibir essa prática.”

Além disso, Fábio Barcelos cita a inibição de sequestros relâmpagos e considera que pode haver redução de custos com seguros de veículos para os moradores de Vila Velha após a implantação do cerco eletrônico.

José Carlos Cesário de Souza, taxista Crédito: Rafael Monteiro de Barros

Ainda não há estimativas de custos para a implantação do sistema. De acordo com Fábio Barcelos, inicialmente, o projeto custaria cerca de R$ 500 mil. A ideia foi submetida à Comissão de Finanças da Câmara de Vereadores e agora precisa ter o orçamento atualizado. O coordenador da Central de Videomonitoramento afirmou que as câmeras não serão utilizadas para multar motoristas infratores.

O taxista José Carlos Cesário de Souza aprova a implantação do cerco eletrônico. “É uma medida boa, que vai inibir o roubo de carros, de sequestros relâmpagos. Vai ajudar muito. Em Vitória já tem dado resultado“

O cerco eletrônico da Capital começou a funcionar em abril deste ano. De acordo com dados da Secretaria de Segurança Urbana de Vitória, até o momento, foram recuperados 25 veículos, entre automóveis e motos , com o auxílio do Cerco Inteligente de Segurança da Prefeitura.

No total, são 70 câmeras com sistema de monitoramento que lê as placas e fotografa as traseiras dos veículos, gerando um banco de dados com todos os carros que passam pelas barreiras. Automaticamente, os dados são cruzados com a base do Centro Integrado Operacional de Defesa Social (Ciodes), que tem as informações do carro.