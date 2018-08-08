Cerco Eletrônico: Vila Velha terá 40 câmeras para rastrear veículos furtados e roubados Crédito: Patrícia Scalzer | CBN Vitória

Até o final do ano, 40 câmeras com tecnologia para identificar veículos com restrição de furto e roubo serão instaladas em Vila Velha. Com isso, o município cria um “cerco eletrônico” capaz de identificar em tempo real quando um veículo roubado entrar ou sair da cidade.

Your browser does not support the audio element. Vila Velha terá cerco eletrônico com 40 pontos de barreira

As câmeras serão instaladas em todos os acessos do município, além de pontos estratégicos, como em vias de grande fluxo de veículos. Para utilizar corretamente a nova ferramenta, a equipe da Guarda Municipal já está recebendo treinamento. Até o momento, apenas 24 pontos já estão definidos. Eles estão em todos os acessos do município, cobrindo entradas e saídas. Os outros 16 ainda estão em estudo e serão em locais estratégicos de vias de grande fluxo dentro da cidade.

O coordenador da Central de Videomonitoramento, Fábio Barcelos, explicou que o posicionamento de câmeras dentro da cidade será um diferencial do cerco eletrônico canela-verde.

“Além de ter esse cordão eletrônico nas entradas e saídas do município, vamos posicionar câmeras dentro da cidade também. Se houver algum tipo de desmanche dentro da cidade essa prática será inibida".

Barcelos explicou que, quando o veículo passa pelo cerco eletrônico, a central de videomonitoramento recebe um sinal sonoro. A partir deste momento, começam as buscas para deter o criminoso.

“Na central já vamos saber onde passou esse veículo e com a Guarda vamos saber qual a viatura mais próxima da ocorrência. Essa viatura vai dar a resposta com mais rapidez”, destacou.

De acordo com o secretário de Defesa Social e Trânsito de Vila Velha, coronel Oberacy Emmerich Júnior, o recurso para aquisição dos equipamentos, em torno de R$1,5 milhão, será adquirido por meio de um convênio com a Petrobras.

O secretário acredita que com essa nova tecnologia, até mesmo os seguros de veículos fiquem mais baratos.

“O Instituto de Resseguros do Brasil calcula as alíquotas de seguro de acordo com a segurança pública e investimentos de Estado e Municípios em tecnologia. Se as novas tecnologias forem eficazes a ponto de diminuir as taxas de furto e roubo de veículos, o prêmio do seguro naturalmente cai”, disse.

Em Vitória, onde o cerco eletrônico foi implementado em abril deste ano, 40 veículos roubados já foram recuperados.