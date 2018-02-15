Vila Velha terá 20 estações para o aluguel de bicicletas

Aluguel de bicicletas em Vila Velha começa no final de fevereiro Crédito: Eduardo

Os moradores de Vila Velha vão ganhar uma nova opção de lazer e mobilidade nos próximos dias, quando serão inauguradas as 15 primeiras estações do Bike VV. O sistema integrado vai colocar 200 bicicletas disponíveis para aluguel em pontos espalhados pela cidade. A princípio, o foco do programa será na região de maior demanda turística, com postos de bicicletas em locais como a Praia da Costa, Praia de Itapuã, Prainha, Centro e Glória.

Your browser does not support the audio element. Vila Velha terá 20 estações para o aluguel de bicicleta

De acordo com Antônio Marcus Carvalho, secretário municipal de desenvolvimento urbano e mobilidade, todo o sistema vai estar instalado até este sábado (17). No entanto, a inauguração só vai acontecer na semana que vem, após uma solenidade oficial, que ainda não está com data marcada.

"Como é tudo plano em Vila Velha, fica fácil para as pessoas se locomoverem e melhora o trânsito de automóveis e ônibus. A gente alivia o trânsito para não ter tanto engarrafamento e poluição", avaliou o secretário Antônio Marcus Carvalho.

Para fazer uso do serviços, os ciclistas precisam possuir um cadastro no aplicativo do programa, que está disponível para sistemas Android ou IOS. Os pagamentos podem ser feitos pelo aplicativo, no site bikevv.com.br e também nos postos de autoatendimento das estações, somente com cartão de crédito.

Haverá planos diários, mensais e anuais. Os usuários terão acesso a um cartão com um custo de R$ 5,00. O plano diário poderá ser adquirido diretamente nas estações e vai custar R$ 5,40. Já o plano mensal será no valor de R$ 10,80 e o anual R$ 67,50.

Após pagar a taxa de adesão, o usuário terá direito a uma viagem de até 60 minutos. Será possível realizar o deslocamento durante todo o dia, obedecendo o intervalo mínimo de 15 minutos entre as viagens. Caso o usuário utilize a bicicleta antes do prazo mínimo de intervalo o uso será contabilizado como uma nova viagem.

Após a instalação das 15 primeiras estações, outras cinco serão instaladas em até 60 dias. A prefeitura planeja instalar outras 10 estações até o fim do ano, ampliando o número de bairros atendidos.

Confira os locais das 15 primeiras estações

- Curva da Sereia (Praia da Costa);

- Interseção entre as avenidas Champagnat e Antônio Gil Veloso (Praia da Costa);

- Interseção entre a Rua Maranhão e a Avenida Antônio Gil Veloso (Praia de Itapuã);

- Interseção entre as avenidas Jair de Andrade e Antônio Gil Veloso (Praia de Itapuã);

- Avenida Estudante José Júlio de Souza (Praia de Itaparica) – próximo ao Bob’s;

- Interseção entre a Rua Itaperuna e a Avenida Estudante José Júlio de Souza (Praia de Itaparica);

- Avenida Estudante José Júlio de Souza (Praia de Itaparica) – próximo à Praça dos Ciclistas;

- Praça Otávio Araújo, na esquina com a Rua Frei Pedro Palácios (Prainha);

- Rua Helena Modenese, na interseção com a Avenida Champagnat – ao lado do McDonald’s (Centro);

- Praça Duque de Caxias (Centro);

- Avenida Jerônimo Monteiro – próximo ao Shopping da Terra (Centro);

- Rua Santa Cruz, na interseção com a Rua Santa Rosa (Glória);

- Praça Meyerfreund (Glória);

- Praça de Coqueiral de Itaparica;