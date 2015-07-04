Vila Velha tem recorde em abertura de empresas

Apesar da crise econômica, a abertura de empresas em Vila Velha em 2015 está sendo a maior registrada desde 2008. A média tem sido de 400 novos alvarás de funcionamento emitidos por mês, enquanto nos anos anteriores essa média não chegava a 300. A maioria das novas empresas são de prestação de serviços e comércio, principalmente vestuário, e estão se estabelecendo nos bairros Praia da Costa, Itaparica, Cocal, Itapoã e Centro.

O secretário de Desenvolvimento Sustentável de Vila Velha, Jader Mutzig, diz que a maioria das empresas abertas é formada por microempreendedores individuais.

“Essas atividades é o que chamamos da microeconomia. Dentro do município, há a economia do bairro. Onde você tem um salão de beleza, a oficina que conserta eletrodomésticos, um instalador de box, quem faz manutenção predial, elétrica. Esse é um cenário que é animador, positivo, considerando que na macroeconomia infelizmente estamos com um cenário bastante negativo”, disse à Rádio CBN Vitória.

Ele destacou que grande contração da atividade econômica é sentida primeiro pelas grandes empresas nesta crise, e são as pequenas empresas que vão segurar a economia dos municípios.

“Quem ficou desempregado sacou o FGTS e juntou com o que tinha de economia, investindo em um negócio próprio. Ele tem uma qualificação técnica, seja na área de elétrica, na eletrônica, manutenção, aí ele parte para uma atividade empreendedora, onde vai ter pequenos negócios que geram até 10 empregos. E a somatória de todas essas atividades acabam movimentando a economia e gerando emprego superior ao conjunto de uma ou duas grandes empresas”, analisou.