Buracos na região do Ibes incomodam motorisyas Crédito: Caíque Verli

O motorista de Vila Velha não anda nada satisfeito com a qualidade das ruas e avenidas do município. A ouvidoria da Prefeitura registrou mais de 2 mil queixas por buracos somente este ano. O tempo médio para tapá-los, segundo a própria prefeitura, é de dois meses.

Foram 2.206 reclamações desse tipo contabilizadas até esta quarta-feira (17) e Vale Encantado é o bairro com mais insatisfações: 115. Logo na entrada da comunidade, para quem sai da rodovia Darly Santos, os motoristas dão de cara com os buracos. Em um deles, os moradores colocaram um tonel para alertar os condutores e evitar um acidente.

Muita gente se indigna com a qualidade do serviço do tapa-buraco. Uma dessas pessoas é o gesseiro Alcione Lopes. "Péssimo. Ainda mais quando chove. Deveria ter uma pavimentação melhor, uma resistência no asfalto. Qualquer chuvinha que dá, dá buraco" , reclama.

Your browser does not support the audio element. Vila Velha tem mais de 2 mil queixas por buracos nas ruas só este ano

O taxista Gustavo Souza já teve muito prejuízo por causa do que ele chama de crateras nas ruas de Vila Velha. "Perdi pneu, suspensão estragou. E outra coisa: você não sabe onde vai passar. É muito insegurança, você não sabe onde tem buracos por causa da quantidade", desabafa.

O secretário municipal de Obras de Vila Velha Luiz Otávio Machado admitiu que há uma demanda grande na cidade e afirma que, em muitos casos, isso se deve ao fato de ser um asfalto mais antigo. Apesar desse tempo médio de dois meses para resolver o problema de forma paliativa, o secretário diz que o retorno da população é positivo e que, nas situações mais urgentes, a equipe da prefeitura tapa o buraco mais rápido, levando de uma a três semanas. "Urgência é localizado em avenidas movimentadas, próximas a escolas, unidades de saúde, vias principais de circulação de ônibus", explica Luiz Otávio.

Além do Vale Encantado, completam a lista dos dez bairros com mais reclamações Araçás, Alvorada, Praia das Gaivotas, Ibes, Praia da Costa, Novo México, Itapuã, Centro e Coqueiral de Itaparica.