Prefeitura de Vila Velha faz simulação de risco de deslizamento Crédito: Patrícia Scalzer

Vila Velha possui atualmente 17 pontos monitorados que apresentam risco de deslizamento de blocos de pedras e terra. O local mais crítico, segundo a administração municipal, é no Morro da Boa Vista, em São Torquato, onde uma pedra gigante rolou em janeiro de 2016 e deixou mais de mil pessoas desabrigadas ou desalojadas.

Os pontos com risco de deslizamento após fortes chuvas estão atualmente concentrados nas regiões de Ataíde, Pedra dos Búzios, Santa Rita, Cobi de Cima, Ilha da Conceição, Alecrim, São Torquato, Rio Marinho, Vila Garrido, Sagrada Família, Praia da Costa, Glória e Jardim Petrópolis, em Jaburuna. Há casos de bairros onde há mais de um ponto de risco de deslizamento.

Your browser does not support the audio element. Vila Velha tem 17 áreas com risco de deslizamento de terra e pedra

O monitoramento é feito levando em consideração regiões que já sofreram algum tipo de dano com a chuva. No entanto, este número pode ser ainda maior. Para se ter a dimensão real de onde atuar é que a prefeitura contratou um estudo que envolverá o mapeamento de risco de todo município. Esse levantamento será realizado ao longo deste ano.

De acordo com o secretário de Defesa Social e Trânsito do município, coronel Oberacy Emmerich Júnior, o mapeamento fará parte do Plano Municipal de Redução de Riscos, que está sendo elaborado pela primeira vez pela cidade. Além de catalogar todos os pontos críticos da cidade, as comunidades também vão participar de um treinamento sobre evacuação de área em caso de chuvas intensas ou desastres naturais.

O primeiro treinamento aconteceu neste domingo (17), no loteamento Jardim Petrópolis, localizado no alto do morro Jaburuna. Uma viatura da Defesa Civil emitiu um sinal sonoro pelas ruas da comunidade e os moradores deixaram suas casas e seguiram por uma rota de fuga já sinalizada pela prefeitura até uma igreja do bairro. De lá, os cerca de 70 moradores que participaram da simulação seguiram de ônibus até uma escola municipal.

Waldez participou da simulação Crédito: Patrícia Scalzer

De acordo com o secretário, novas simulações serão realizadas nos próximos meses. “A partir de agora vamos fazer nas outras comunidades para que esses riscos sejam mitigados. Quando treinamos, as pessoas se comportam de forma segura e o risco de mortes e vítimas diminui”, afirmou.

O pedreiro Waldez Oliveira estava em casa quando escutou o barulho da sirene do carro da Defesa Civil. Ele disse que pegou os documentos pessoais, a filha de 4 anos, e seguiu para o ponto de encontro. Agora, ele já sabe como agir em caso de risco. “Em caso de deslizamento de terra agora já sabemos como agir”.

Ele conta que todos do bairro ficam apreensivos quando há uma chuva mais forte. “Todo mundo que mora em morro fica preocupado. Choveu a preocupação vem”, disse.

Enquanto o treinamento não acontece em outros bairros com risco de deslizamento de terra e pedra, o secretário orienta que os moradores acionem a Defesa Civil em caso de barulhos estranhos e rachaduras nas residências e no solo. “A orientação é sempre ligar para o 199 ou para o Corpo de Bombeiros no 193 ou 190. Tanto a Defesa Civil Municipal quanto a Estadual se mobilizam para fazer a retirada dessas pessoas”, explicou.