Carro abandonado em Vila Velha Crédito: Christiano Menegatti

Os carros abandonados em diversas ruas de Vila Velha incomodam, e muito, moradores da cidade. De acordo com um levantamento feito Guarda Municipal, são aproximadamente 150 veículos nessas condições e que precisam ser removidos. No entanto, ainda não existe um prazo para que o problema seja solucionado.

Márcio Roberto Ferreira, subsecretário da Guarda Municipal de Vila Velha, explicou que apenas os carros com adiantado estado de abono são recolhidos e levados para os pátios de sucata. Ainda que esteja abandonado, se o veículo não estiver em condições de sucata, a Guarda Municipal não pode realizar a retirada.

Essa diferença no tratamento acontece porque as sucatas são retiradas por determinação das regras municipais de limpeza pública. As remoções de carros abandonados em melhor estado de conservação só vão acontecer após a aprovação de uma nova lei municipal sobre o tema. Um projeto de lei já está em tramitação na Câmara de Vereadores de Município.

Your browser does not support the audio element. Vila Velha tem 150 carros abandonados nas ruas esperando por remoção

"Eu não tenho como remover um veículo da rua se ele estiver em bom estado, aparentemente, e se não estiver estacionado em local proibido. Hoje nós estamos atuando nos casos de sucata. Pegamos a sucata e tira ela da rua", explicou o representante da Guarda Municipal de Vila Velha.

RECLAMAÇÕES

Enquanto uma nova lei não é aprovada, os moradores da cidade continuam insatisfeitos com a presença de carros abandonados nas ruas. Em alguns casos, as pessoas reclamam que os veículos acumulam água parada, ajudando na reprodução de mosquitos. Moradores também denunciam que algumas pessoas entram nos carros abandonados para consumir drogas. Jonas Lorenzinne mora no bairro Alvorada e reclama que dois carros estão abandonados perto de onde ele mora.

"Ficamos indignados com essas questões que não são resolvidas nunca. Sempre sem prazo, sem perspectiva para a resolução do problema. Esse problema apareceu para gente desde novembro de 2017", reclamou o morador de Vila Velha.