Vila Velha será a primeira cidade do país a selecionar voluntários para os jogos Olímpicos

Vila Velha será a primeira cidade brasileira a selecionar voluntários para os Jogos Olímpicos e Paralímpicos do Rio de Janeiro em 2016. Ao todo, o Espírito Santo teve 1.700 candidatos inscritos nas diversas áreas disponíveis. A seleção começa no dia 1º de junho e vai até o dia 20 do mesmo mês. As inscrições se encerraram em dezembro do ano passado, mas ainda há uma lista para a fila de espera, que não tem prazo para se encerrar.A estudante de Relações Internacionais, Isadora Motta, 20 anos, espera ser selecionada. No ano passado, ela foi voluntária da Copa do Mundo, atuando no Aeroporto Internacional do Galeão, no Rio. A menina afirma que a experiência é indescritível.

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"Foram três meses de trabalho. Para uma estudante de Relações Internacionais como eu foi importante praticar o idioma e conviver com pessoas de outras culturas. Nós recebíamos os juízes e os bandeirinhas. Atendíamos também alguns clientes da Fifa, além dos diretores executivos. Alguns voluntários eram de outros países e nós podíamos vivenciar culturas diferentes, fazer amigos do mundo inteiro", contou à Rádio CBN Vitória.

Com a oportunidade, Isadora espera aprimorar ainda mais a fluência em inglês, além de ampliar os horizontes profissionais. "Minha expectativa é fazer novos amigos como eu fiz na Copa. E que eu possa utilizar mais o idioma que eu falo. Quero ter uma experiência ainda melhor do que foi o evento do ano passado. Eu senti um impacto enorme na minha graduação, um nível de conhecimento maior em determinadas matérias do curso. A relação que eu tive com as pessoas e a prática do idioma fizeram diferença", afirmou.

Fluência em segundo idioma

Para ser um voluntário nos Jogos Rio 2016 não é preciso ser fluente em uma segunda língua igual a Isadora. Henrique Gonzalez, diretor de Recursos Humanos do Comitê Rio 2016, afirma que apenas 20% dos 70 mil voluntários terão realmente a necessidade de ser fluentes em uma segunda língua.

"A grande maioria dos voluntários não precisa falar uma segunda língua, ao contrário do que as pessoas pensam. Os estádios dos jogos recebem, em maior quantidade, brasileiros. Os clientes dos jogos, as mídias internacionais, os comitês vão ser recebidos por esses especialistas, que têm o inglês fluente", disse.

Gonzalez acredita que boa parte dos candidatos capixabas inscritos vão para os Jogos Olímpicos. "Nossa estratégia é ter gente do país inteiro participando, queremos ver a cara do Brasil. É a nossa oportunidade de mostrar a nossa vocação de receber o turista, de fazer o bem. A maior retribuição que o voluntário tem é de ter ajudado, participado, ter feito a diferença. Ele não está vindo por dinheiro", disse.

Avaliação

Entre as características que serão avaliadas estão a demonstração de interesse pelo evento, a habilidade de liderança, o respeito ao colega, a pró-atividade para solucionar problemas e o trabalho em equipe. Além dos voluntários para atuarem durante os jogos, há ainda oportunidade para ser um voluntário selecionador.

O candidato deve estar cursando, ou ter formação, nas áreas de Psicologia, Administração, Pedagogia ou ter conhecimentos e experiência de Gestão de Pessoas. Precisa ainda ter disponibilidade para atuar, no mínimo, uma vez por semana, cinco horas por dia de segunda-feira a sábado, durante o período de 1º de junho até 20 de junho deste ano.

As inscrições terminam nesta terça-feira (26) e devem ser feitas no site www.rio2016.com/voluntários, segundo Gonzalez.

Nesta quarta-feira (27), esses voluntários já serão selecionados e passam por uma entrevista via internet com os organizadores. São cerca de 20 vagas. No próximo sábado (30), terão a oportunidade de participar de um treinamento sobre como realizar a seleção.