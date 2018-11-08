Um ônibus da Guarda Municipal ficará estacionado na Praia da Costa, próximo do cruzamento da Avenida Gil Veloso com a Avenida Champagnat Crédito: Eduardo Dias

A segurança da população e de turistas que vão buscar as praias de Vila Velha durante o verão vai contar com ônibus da Guarda Municipal posicionado na Praia da Costa e com a ampliação na quantidade de guarda-vidas. Em caso de chuva forte no período, militares do Exército também poderão ser acionados para ajudar em trabalho da Defesa Civil. A confirmação é do secretário de Defesa Social e Trânsito, Oberacy Emmerich Júnior.

Nesta quinta-feira (08), ele explicou que, atualmente, a cidade tem 95 guarda-vidas e esse número será ampliado para 135 durante o verão: os profissionais de salvamento ficarão em 20 pontos fixos de atendimento. Na estratégia para a próxima estação também foi destacado que a Lagoa Grande, na Ponta da Fruta, terá a presença contínua de guarda-vidas para proteger os banhistas.

"No ano passado, nós tivemos 110 guarda-vidas. Estamos agora com um efetivo de 95. O processo seletivo já está em andamento para chegarmos em 135 guarda-vidas. As lagoas vão ser contempladas dessas vez, porque tivemos registro de problemas nelas", disse o secretário.

Your browser does not support the audio element. Vila Velha - Salva-vidas têm ampliação e Exército pode ajudar em chuva

POLÍCIA MILITAR

A segurança da população será feita em conjunto por agentes da Guarda Municipal e da Polícia Militar. O secretário de Defesa Social afirmou que as praias da cidade contam com 12 câmeras de videomonitoramento. Oberacy também informou que o ônibus da Guarda Municipal ficará estacionado na Praia da Costa, próximo do cruzamento da Avenida Gil Veloso com a Avenida Champagnat.

"Ali nós vamos centralizar todas as ações relacionadas à segurança na orla. O ônibus é provido de cinco câmeras e essas câmeras se acrescentam às câmeras que nós temos fixas", explicou o secretário.

O mecânico de bicicletas Daniel Nascimento frequenta a orla da Praia da Costa diariamente e cobrou o aumento da segurança no local.

"O que deveria ser melhorado mais rápido é a segurança. Deveriam colocar mais guardas, porque estão acontecendo muitos assaltos. Tinha uma cabine da Guarda Municipal em Itapuã e outra aqui, mas tiraram. A segurança tem que melhorar. Guarda-vidas também tem poucos", reclamou o banhista.

EXÉRCITO