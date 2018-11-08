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SEGURANÇA NO VERÃO

Vila Velha: salva-vidas têm ampliação e Exército pode ajudar em chuva

Os profissionais de salvamento ficarão em 20 pontos fixos de atendimento. Um ônibus da Guarda Municipal ficará estacionado na Praia da Costa

Publicado em 08 de Novembro de 2018 às 13:12

Eduardo Dias

Eduardo Dias

Publicado em 

08 nov 2018 às 13:12
Um ônibus da Guarda Municipal ficará estacionado na Praia da Costa, próximo do cruzamento da Avenida Gil Veloso com a Avenida Champagnat Crédito: Eduardo Dias
A segurança da população e de turistas que vão buscar as praias de Vila Velha durante o verão vai contar com ônibus da Guarda Municipal posicionado na Praia da Costa e com a ampliação na quantidade de guarda-vidas. Em caso de chuva forte no período, militares do Exército também poderão ser acionados para ajudar em trabalho da Defesa Civil. A confirmação é do secretário de Defesa Social e Trânsito, Oberacy Emmerich Júnior.
Nesta quinta-feira (08), ele explicou que, atualmente, a cidade tem 95 guarda-vidas e esse número será ampliado para 135 durante o verão: os profissionais de salvamento ficarão em 20 pontos fixos de atendimento. Na estratégia para a próxima estação também foi destacado que a Lagoa Grande, na Ponta da Fruta, terá a presença contínua de guarda-vidas para proteger os banhistas.
"No ano passado, nós tivemos 110 guarda-vidas. Estamos agora com um efetivo de 95. O processo seletivo já está em andamento para chegarmos em 135 guarda-vidas. As lagoas vão ser contempladas dessas vez, porque tivemos registro de problemas nelas", disse o secretário.
Vila Velha - Salva-vidas têm ampliação e Exército pode ajudar em chuva
POLÍCIA MILITAR
A segurança da população será feita em conjunto por agentes da Guarda Municipal e da Polícia Militar. O secretário de Defesa Social afirmou que as praias da cidade contam com 12 câmeras de videomonitoramento. Oberacy também informou que o ônibus da Guarda Municipal ficará estacionado na Praia da Costa, próximo do cruzamento da Avenida Gil Veloso com a Avenida Champagnat.
"Ali nós vamos centralizar todas as ações relacionadas à segurança na orla. O ônibus é provido de cinco câmeras e essas câmeras se acrescentam às câmeras que nós temos fixas", explicou o secretário.
O mecânico de bicicletas Daniel Nascimento frequenta a orla da Praia da Costa diariamente e cobrou o aumento da segurança no local. 
"O que deveria ser melhorado mais rápido é a segurança. Deveriam colocar mais guardas, porque estão acontecendo muitos assaltos. Tinha uma cabine da Guarda Municipal em Itapuã e outra aqui, mas tiraram. A segurança tem que melhorar. Guarda-vidas também tem poucos", reclamou o banhista.
EXÉRCITO
Em uma reunião realizada nesta quarta-feira também ficou acertado que o Exército estará à disposição da prefeitura de Vila Velha para atuar em casos extraordinários durante o verão. Como esse é um período com grande incidência de chuvas e possíveis alagamentos, o Exército teria disponibilidade em realizar ações coordenadas com a Defesa Civil da cidade, como nos casos de enchentes.

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