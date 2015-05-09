Vila Velha retoma uso de carro fumacê específico para combate à dengue

Vila Velha vai contar nestes próximos dias com a passagem de dois carros fumacê específicos para combater o mosquito da dengue. Repassados pela Secretaria Estadual de Saúde, os veículos vão passar nos bairros a cada três dias espalhando o inseticida que elimina o Aedes aegypti em fase adulta. Os primeiros bairros a receber as passagem dos carros serão a Praia da Costa, Itapoã, Ponta da Fruta, Barramares, Alecrim e Santa Rita.Desde o início deste ano, Vila Velha já registrou 537 casos de dengue. No mês de abril, o índice de infestação do mosquito na cidade alcançou 2,7%, o que representa médio risco e situação de alerta. Acima de 4%, já é considerado alto risco de surto da doença, de acordo com o Ministério da Saúde.

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Força-tarefaAlém da medida para combater os mosquitos adultos, a prefeitura fará uma força-tarefa para combater os focos do mosquito. Segundo o coordenador da Vigilância Ambiental de Vila Velha, Carlos Henrique Ribeiro, nas próximas semanas o setor vai se unir à Vigilância Sanitária e à Secretaria de Serviços Urbanos para aumentar a fiscalização e, inclusive, a punição nos 8.551 terrenos baldios da cidade.“Iremos intensificar o trabalho nos terrenos baldios, pois em Vila Velha encontramos muitos, apesar de que poucos representam problemas de saúde pública no caso da dengue. Mas estamos fazendo uma parceria com a Secretaria de Serviços Urbanos, a partir da semana que vem já temos uma reunião, para começarmos a fazer a autuação desses terrenos baldios”, contou à Rádio CBN Vitória.

Em caso de flagrante, o dono do terreno será responsabilizado, segundo Ribeiro. Além do problema dos terrenos baldios, o que preocupa muitos moradores são as casas abandonadas. Na Praia da Costa, por exemplo, a dona de casa Solange Dias mora em frente a uma casa que está desabitada e começou a ser demolida. Nela, há uma piscina e uma caixa d'água destampadas, que representam riscos para focos de dengue.

“Essa obra abandonada desse jeito, com vários focos de mosquito, inclusive a piscina do terreno já foi alvo de denúncia, foi tomada providência na época, mas depois não sei o que aconteceu. Eu fiz a denúncia porque eu vejo isso todo dia, aqui da janela, e fiquei com medo por causa da dengue, principalmente”, afirmou.

Ações após denúncias

De acordo com a prefeitura, ao receber uma denúncia de casas abandonadas, e que têm possíveis focos de dengue, uma equipe de agentes é encaminhada ao local em um prazo de 48 horas para fazer uma vistoria. Também é feita uma investigação para localizar o proprietário do imóvel e notificá-lo.