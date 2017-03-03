Ginásio lotado e filas que deram volta em quarteirões marcaram o dia de vacinação contra febre amarela em Vila Velha, nesta sexta-feira (03). Mais de 22 mil doses do medicamento foram disponibilizadas em 15 pontos de vacinação espalhados pela cidade.

Para conseguir se imunizar contra a doença, muitos moradores passaram a noite na calçada. O vendedor, Bruno Santos, 25 anos, chegou ao Ginásio do Tartarugão, em Coqueiral de Itaparica, com a namorada e a tia ainda de madrugada. “Era por volta de 2h da manhã com cadeira, água, tive que me preparar. Ontem eu tentei, mas não consegui tomar a vacina, por isso o jeito foi madrugar na fila”, comentou.

Your browser does not support the audio element. Vila Velha registra mais um dia de longas filas e falta de senhas

Ainda que tenha prioridade, a aposentada Célia de Oliveira, 58 anos, que é cadeirante preferiu não passar na frente de quem estava no local. “Esta é a segunda vez que venho, ontem tinha muita gente, mas não quis passar na frente porque achei desumano ver aqueles idosos e crianças dormindo na fila. Hoje, vou me vacinar! Mas acho que o povo deveria ser tratado com prioridade maior e os governantes já deveriam ter tomado uma atitude mais enérgica”, criticou.

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