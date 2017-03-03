Ginásio lotado e filas que deram volta em quarteirões marcaram o dia de vacinação contra febre amarela em Vila Velha, nesta sexta-feira (03). Mais de 22 mil doses do medicamento foram disponibilizadas em 15 pontos de vacinação espalhados pela cidade.
Para conseguir se imunizar contra a doença, muitos moradores passaram a noite na calçada. O vendedor, Bruno Santos, 25 anos, chegou ao Ginásio do Tartarugão, em Coqueiral de Itaparica, com a namorada e a tia ainda de madrugada. “Era por volta de 2h da manhã com cadeira, água, tive que me preparar. Ontem eu tentei, mas não consegui tomar a vacina, por isso o jeito foi madrugar na fila”, comentou.
Vila Velha registra mais um dia de longas filas e falta de senhas
Ainda que tenha prioridade, a aposentada Célia de Oliveira, 58 anos, que é cadeirante preferiu não passar na frente de quem estava no local. “Esta é a segunda vez que venho, ontem tinha muita gente, mas não quis passar na frente porque achei desumano ver aqueles idosos e crianças dormindo na fila. Hoje, vou me vacinar! Mas acho que o povo deveria ser tratado com prioridade maior e os governantes já deveriam ter tomado uma atitude mais enérgica”, criticou.
Locais
Segundo a responsável pela imunização em Vila Velha, Giovana Ramalho, além das 13 unidades de saúde, o ginásio do Tartarugão e o Santuário do Divino Espírito Santo foram transformados em pontos provisórios de vacinação para garantir mais conforto aos moradores. Apesar dos novos espaços, muitos pacientes voltaram para casa sem conseguir ser imunizados. No Santuário houve confusão, pois o número de senhas foi insuficiente e mais da metade da fila ficou sem saber se seriam ou não imunizados.