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Vila Velha reforça a presença da Guarda nas ruas

Transito pela Terceira Ponte seguiu tranquilo nesta sexta-feira

Publicado em 30 de Junho de 2017 às 11:40

Publicado em 

30 jun 2017 às 11:40
Manifestantes,em Vitória, se concentram em frente à Assembleia Legislativa Crédito: Gazeta Online
A Guarda Municipal de Vila Velha reformou a presença de agente pelas ruas nesta sexta-feira (30), dia de manifestações na Grande Vitória, organizado por sindicatos trabalhistas. A mobilização é nacional e contra o pacote de reformas da União, principalmente a Reforma Trabalhista. Segundo a prefeitura, não houve registro de qualquer incidente em relação ao movimento de paralisação de trabalhadores.
Vila Velha reforça a presença da Guarda nas ruas
As mobilizações na Grande Vitória ocorram em diferentes regiões da Capital, e em Carapina, na Serra. Na Terceira Ponte, 20 agentes da Guarda Municipal foram posicionados para garantir a fluidez do trânsito, além da segurança do local. Na ponte Florentino Avidos (Cinco Pontes) e na Segunda Ponte também receberam reforço de agentes da Guarda.
As linhas do sistema de transporte municipal funcionaram normalmente desde a manhã desta sexta, em Vila Velha. A Guarda também reforçou o patrulhamento nos terminais de ônibus. O trânsito no município seguiu fluindo normalmente nas principais vias da cidade.

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