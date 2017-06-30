Manifestantes,em Vitória, se concentram em frente à Assembleia Legislativa Crédito: Gazeta Online

A Guarda Municipal de Vila Velha reformou a presença de agente pelas ruas nesta sexta-feira (30), dia de manifestações na Grande Vitória, organizado por sindicatos trabalhistas. A mobilização é nacional e contra o pacote de reformas da União, principalmente a Reforma Trabalhista. Segundo a prefeitura, não houve registro de qualquer incidente em relação ao movimento de paralisação de trabalhadores.

Your browser does not support the audio element. Vila Velha reforça a presença da Guarda nas ruas

As mobilizações na Grande Vitória ocorram em diferentes regiões da Capital, e em Carapina, na Serra. Na Terceira Ponte, 20 agentes da Guarda Municipal foram posicionados para garantir a fluidez do trânsito, além da segurança do local. Na ponte Florentino Avidos (Cinco Pontes) e na Segunda Ponte também receberam reforço de agentes da Guarda.