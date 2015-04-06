Vila Velha recebe interdições no trânsito para a semana de festejos

Quem for participar dos eventos da Festa da Penha deste ano deve ficar atento às interdições no trânsito, em Vila Velha. Durante as tardes em que são realizadas as missas do Oitavário, no campinho do Convento da Penha, algumas ruas do Centro e da Prainha vão passar por interdições. No sábado (11), toda a Avenida Carlos Lindenberg também será interditada para a tradicional Romaria dos Homens, onde 150 agentes da Guarda de Trânsito irão trabalhar.

"As interdições maiores acontecem na sexta-feira, nos preparativos para a Romaria. No dia da Romaria dos Homens, estaremos com 150 guardas envolvidos. Além de acompanhar as demais. Todo ano aumenta o número de pessoas, e a gente tem que ficar preparado", disse.A Rua Cabo Aylson Simões, esquina com a Rua 23 de Maio, será parcialmente interditada. No local, será instalada barreira móvel com acesso apenas para veículos credenciados. Já na Rua Presidente Lima, esquina com a Rua 23 de Maio, haverá a interdição fixa, onde será proibido o acesso de veículos.No cruzamento da Rua Dom Jorge de Menezes com a Rua Antônio Ataíde será instalada outra barreira móvel, onde ficará o acesso principal da Festa para veículos autorizados.Também passará por interdição a Ladeira do Convento da Penha, durante as missas do Oitavário. O acesso será apenas liberado para veículos credenciados. A opção para os fiéis é subir a pé ou pelo serviço de van, que custa R$ 2,50 a viagem.Também as ruas do entorno do Convento, na Prainha, só serão liberadas para os moradores da região.