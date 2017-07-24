Semelhante ao que Vitória pretende fazer, o município de Vila Velha pode ter ônibus abertos para city tour a pontos turísticos já no próximo verão. Segundo a prefeitura, será realizado um processo de permissão por parte do órgão e não licitação, como o tradicional, e várias empresas que se encaixam nos critérios podem participar. Os ônibus podem ser do tipo jardineira, com laterais abertas, ou de dois andares, também aberto em cima.

Your browser does not support the audio element. Vila Velha quer ônibus aberto para passeio até o verão de 2018

Entre os pontos turísticos previstos para os passeios estão as orlas, Morro do Moreno, polo de moda da Glória, Convento da Penha, sítio histórico da Prainha e as áreas militares do Exército e da Marinha. Segundo a prefeitura, existe a possibilidade de mais de uma empresa participar do processo.

Algumas empresas já estão interessadas em oferecer os passeios, de acordo com o subsecretário de turismo, Carlos Von Schilgen. “Nós já estamos sendo procurados por algumas empresas. Esse processo funciona com uma equipe técnica. A empresa solicita rota e essa equipe autoriza ou não a exploração da rota”, explica.

O subsecretário acrescenta também que existe possibilidade de integração com os passeios que serão oferecidos em Vitória, mesmo que com empresas diferentes. A ideia de cooperação é vista como alternativa para a divulgação dos pontos turísticos das duas cidades, segundo o subsecretário.

“Acho importante que seja integrado. A princípio Vitória e depois podemos ir para outros municípios. O empresário daqui vai poder fazer a conexão com o empresário de Vitória para que tenha essa interação, já que o modelo que seguimos aqui foi iniciado por Vitória”, completa.