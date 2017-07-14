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Vila Velha quer "Memorial do Descobrimento" com caravela dos 500 anos

Embarcação está abandonada há quatro anos na Baía de Vitória. Plano do município depende da inciativa privada

Publicado em 14 de Julho de 2017 às 14:10

Caique Verli

Caique Verli

Publicado em 

14 jul 2017 às 14:10
Prefeitura quer restaurar Caravela usada nas comemorações dos 500 anos do descobrimento do Brasil Crédito: Caíque Verli | Rádio CBN
Vila Velha quer restaurar a Caravela dos 500 anos, que está abandonada e parcialmente submersa no mar da região da Prainha. A secretaria de Turismo busca o apoio da iniciativa privada para tirar a embarcação do mar e colocá-la na Prainha, criando um Memorial do Descobrimento. A embarcação foi construída de forma artesanal nos moldes das antigas caravelas que trouxeram os portugueses ao Brasil em 1500 e concebida pelas mãos de profissionais de Vitoria.
Ela foi levada para as festividades dos 500 anos do descobrimento do Brasil, em Porto Seguro, na Bahia. Posteriormente, a embarcação voltou ao Espírito Santo e está abandonada, com rachaduras e pichações. A proposta que envolve a restauração da caravela foi discutida em reunião do Conselho Municipal de Turismo, nesta semana. A ideia é fazer um memorial semelhante à que foi fundada em Porto Seguro, de acordo com subsecretário municipal de Turismo, Carlos Von Schilgen.
Vila Velha quer ENTITY_quot_ENTITYMemorial do DescobrimentoENTITY_quot_ENTITY com caravela dos 500 anos
"Apresentamos a ideia de tirar ela do mar, restaurar e colocar em terra para que seja feita um Memorial do Descobrimento, possivelmente ali na Prainha", explica. Como a embarcação pertence a um instituto, o subsecretário diz que a pasta estuda entrar com um pedido de liminar na Justiça para conseguir retirar a caravela do mar.
"Pelo que me parece eles (instituto) não têm interesse mais nessa caravela e pelo tempo que ela já se encontra naufragada no mar, ela já passa a ser de propriedade da União. Estamos conversando com a Capitania dos Portos para ver o meio legal para retirar essa caravela do mar", declara.
A secretaria agora corre atrás de empresários para arcarem com os custos da restauração e da manutenção do Memorial. A iniciativa recebeu apoio da população. O técnico de edificações José Silva acha que o memorial pode atrair mais turistas para Vila Velha. "Crianças, pessoas de outros estados. O Espírito Santo é muito visitado e seria um atrativo a mais no meio cultural", opina.
A construção da caravela começou em 1999, com madeira vinda da Amazônia, o Ipê dobrado. Os R$ 120 mil gastos na embarcação foram arrecadados através de patrocínio.

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