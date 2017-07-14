Vila Velha quer "Memorial do Descobrimento" com caravela dos 500 anos

Prefeitura quer restaurar Caravela usada nas comemorações dos 500 anos do descobrimento do Brasil Crédito: Caíque Verli | Rádio CBN

Vila Velha quer restaurar a Caravela dos 500 anos, que está abandonada e parcialmente submersa no mar da região da Prainha. A secretaria de Turismo busca o apoio da iniciativa privada para tirar a embarcação do mar e colocá-la na Prainha, criando um Memorial do Descobrimento. A embarcação foi construída de forma artesanal nos moldes das antigas caravelas que trouxeram os portugueses ao Brasil em 1500 e concebida pelas mãos de profissionais de Vitoria.

Ela foi levada para as festividades dos 500 anos do descobrimento do Brasil, em Porto Seguro, na Bahia. Posteriormente, a embarcação voltou ao Espírito Santo e está abandonada, com rachaduras e pichações. A proposta que envolve a restauração da caravela foi discutida em reunião do Conselho Municipal de Turismo, nesta semana. A ideia é fazer um memorial semelhante à que foi fundada em Porto Seguro, de acordo com subsecretário municipal de Turismo, Carlos Von Schilgen.

Your browser does not support the audio element. Vila Velha quer ENTITY_quot_ENTITYMemorial do DescobrimentoENTITY_quot_ENTITY com caravela dos 500 anos

"Apresentamos a ideia de tirar ela do mar, restaurar e colocar em terra para que seja feita um Memorial do Descobrimento, possivelmente ali na Prainha", explica. Como a embarcação pertence a um instituto, o subsecretário diz que a pasta estuda entrar com um pedido de liminar na Justiça para conseguir retirar a caravela do mar.

"Pelo que me parece eles (instituto) não têm interesse mais nessa caravela e pelo tempo que ela já se encontra naufragada no mar, ela já passa a ser de propriedade da União. Estamos conversando com a Capitania dos Portos para ver o meio legal para retirar essa caravela do mar", declara.

A secretaria agora corre atrás de empresários para arcarem com os custos da restauração e da manutenção do Memorial. A iniciativa recebeu apoio da população. O técnico de edificações José Silva acha que o memorial pode atrair mais turistas para Vila Velha. "Crianças, pessoas de outros estados. O Espírito Santo é muito visitado e seria um atrativo a mais no meio cultural", opina.