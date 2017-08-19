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ACESSIBILIDADE

Vila Velha quer mais tempo para obras de acessibilidade no teatro municipal

Decisão da Justiça determina que sejam feitas adequações que garantam à acessibilidade de pessoas com mobilidade reduzida

Publicado em 19 de Agosto de 2017 às 12:39

Publicado em 

19 ago 2017 às 12:39
A prefeitura de Vila Velha pretende se reunir na próxima semana com representantes do Ministério Público Estadual (MPES) para solicitar mudanças no planejamento e a ampliação do prazo de entrega das obras de acessibilidade no Teatro Municipal de Vila Velha. A intenção é propor um projeto que caiba no orçamento da prefeitura. Uma decisão da 1ª Vara da Fazenda Pública Municipal de Vila Velha determinou em junho deste ano que sejam feitas adequações que garantam à acessibilidade de pessoas com mobilidade reduzida num prazo de até 90 dias.
A decisão, em caráter liminar, atende à uma ação civil pública movida pelo Ministério Público Estadual em 2016. O Teatro Municipal de Vila Velha ficou fechado por cinco anos e após uma reforma foi reaberto no ano passado. O Ministério Público apontou irregularidades no local, como falta de rampa na entrada principal, ausência de assentos reservados e inadequação dos banheiros aos cadeirantes. Na ação, o MPES pede a instalação de corrimão ao longo das áreas de acesso e no interior do teatro, sinalização, identificação dos ambientes, adequação dos banheiros para uso de pessoas com mobilidade reduzida, entre outras medidas.
Prefeitura de Vila Velha quer mais tempo para obras de acessibilidade no teatro municipal
De acordo com o secretário municipal de Infraestrutura, Projetos e Obras de Vila Velha, Luiz Otávio Machado de Carvalho, a prefeitura recebeu um orçamento já pronto que inviabiliza que as obras sejam executas ainda este ano. "O município irá pedir um prazo maior e com um projeto mais simples para a realização das obras".

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