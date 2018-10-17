Queima de fogos na Praia da Costa Crédito: TV Gazeta | Arquivo

Quem for passar o réveillon nas praias de Vila Velha vai poder presenciar uma das maiores queimas de fogos de artifício dos últimos anos. A meta da prefeitura é superar os 100 mil presentes no ano passado que viram o show pirotécnico nas areias da orla vilavelhense. Para isso, serão queimadas 7,8 toneladas de fogos na virada do ano.

O espetáculo vai acontecer na Praia da Costa, na Praia de Itaparica, na Barra do Jucu, na Praia dos Recifes e na Ponta da Fruta. As duas primeiras terão queimas de fogos por 15 minutos. Já quem for as outras três localidades vai poder conferir 12 minutos de shows pirotécnicos.

Your browser does not support the audio element. Vila Velha promete virada de ano com quase 8 toneladas de fogos

Somente na Praia da Costa, serão três toneladas de fogos que serão explodidos a partir de duas balsas que ficarão no mar. Segundo a subsecretária de Turismo de Vila Velha Neymara Carvalho, este será o maior réveillon da história do município e objetivo é torná-lo o maior do Estado.

“A expectativa é que a gente atraia mais visitantes e espectadores. Estamos preparando a cidade para receber bem. Uma programação como essa movimenta a economia local, chama mais turistas e investimentos e promove o bem estar dos moradores”, comentou.

Na Praia de Itaparica, o planejamento prevê a queima de 1,5 tonelada de fogos de artifício. Barra do Jucu, Ponta da Fruta e Praia dos Recifes terão 1,1 toneladas de artefatos sendo detonados para a festa da virada. Também estão programadas duas apresentações de bandas em cada um dos cinco pontos. As atrações ainda não foram definidas.

VITÓRIA E SERRA

Em Vitória, a prefeitura vai realizar esses mesmos espetáculos na Praia de Camburi , em dois pontos. Um deles na altura do Bairro Jardim Camburi, que contará com uma balsa de onde serão detonados os fogos, e outro entre os quiosques 5 e 6, que terá duas balsas. Além disso, também haverá uma balsa em Santo Antônio.

A duração do evento será de dez minutos, segundo o presidente da Companhia de Desenvolvimento, Inovação e Turismo de Vitória (CDV), Leonardo Krohling. A expectativa é que, somente o réveillon, movimente cerca de R$ 15 milhões na economia da Capital.

Também se espera que o número de pessoas que participem do evento seja, no mínimo, semelhante ao do ano passado, quando 200 mil espectadores estiveram nas praias de Vitória. Desse total, aproximadamente 15 mil eram turistas.